Po hudem glavobolu se zvezdnik 20 dni sploh ne spomni (FOTO)

Lani so oboževalci Jamieja Foxxa več mesecev trepetali, saj je njihov filmski vzornik zaradi hudih težav z zdravjem pristal v bolnišnici. Zakaj so ga aprila lani s snemanja akcijskega filma Back in Action s Cameron Diaz prepeljali v bolnišnico, sicer ostaja skrivnost. Jasno je bilo le, da zaradi zgolj kakšnega manjšega zdravstvenega preplaha zvezdnik pač ne bi za več mesecev izginil z obličja zemlje (ali vsaj z družbenih omrežij) in dolge tedne ostal v bolnišnici. Pravega razloga Foxx ni razkril vse do danes, ko je spet čil in zdrav, je pa pojasnil, da ima v glavi tritedensko luknjo. Prvih 20 dni bolezni se sploh ne spomni.

Skoraj usodno potovanje po Havajih Pri Foxxovih imajo letos dodaten razlog za slavje, obeta se namreč poroka. Po skoraj šestih letih romance je Joe Hooten na začetku leta padel na koleno in zasnubil zvezdnikovo hčerko Corinne. O njunem razmerju ni dosti znanega – očitno je skrbno skrivanje zasebnosti Foxxovim v krvi –, je pa Corinne razkrila, da je Jamie njenega izbranca odprtih rok pozdravil v družino na družinskem potovanju na Havajih. »Šli smo na šnorkljanje, a v moji družini nismo plavalci. Bili smo sredi oceana, ko so se vsi začeli utapljati. Joe je drugega za drugim izvlekel nazaj na čoln. V tistem mi je oče dejal, naj se ga držim, saj je rešil celotno družino.«

Glavobol. Tako nedolžno se je začelo nekaj, kar se je pozneje izkazalo za neusmiljeno bitko za življenje. »Enajstega aprila lani se me je lotil tako močan glavobol, da sem prosil za protibolečinsko tableto,« je začel oskarjevec in nato tlesknil s prsti. Zgodilo se je kar tako, v enem samem trenutku in naslednjih 20 dni je izginilo. »Izginil sem 20 dni. Ničesar se ne spominjam.« A to je morda še bolje, saj je bil priklopljen na tisoč in eno cevko, kar je bil tudi eden izmed razlogov, da je lani šele po dveh mesecih po hospitalizaciji prvič spet nagovoril svoje sledilce na družbenih omrežjih. »Nisem želel, da me ljudje vidijo z vsemi cevkami v telesu in ugibajo, ali se mi bo sploh uspelo izvleči,« je tedaj pojasnil.

Priznal je, da je lani »prehodil pot do pekla in nazaj«. FOTO: Osebni Arhiv

Jamie Foxx načrtuje komično oddajo, comedy special, v kateri bo razkril resnico o svojem zdravstvenem preplahu. FOTO: Pa Images/instarimages.com/cover

Potem ko so ga s snemanja odpeljali v bolnišnico, niso bili le njegovi oboževalci tisti, ki so slepo ugibali, kaj se dogaja s Foxxom. Očitno so v temi nekoliko tavali tudi zdravniki. Ko sta ga sestra in hči odpeljali k zdravniku, ga je prvi odpravil le z injekcijo kortizona. »Drugi zdravnik pa je nato dejal, da se nekaj dogaja tu zgoraj,« je dejal igralec in pokazal na svojo glavo.

Zaradi skoposti z informacijami o zvezdnikovem zdravstvenem stanju je lani vzklilo ogromno govoric. Govorilo se je, da ga je zadela kap. Morali so ga oživljati. Zaradi bolezni je paraliziran. Oslepel je. Njegovi najbližji se pripravljajo na najhujše. Pa tudi, da Jamieja sploh ni več in da ga je, ko se je decembra prvič po hospitalizaciji pojavil v javnosti, na podelitvi nagrad filmskih kritikov za afroameriške in latinskoameriške umetnike, zamenjal njegov klon. Foxx je najbolj bizarno govorico, da je klon, seveda že zavrnil, a resnico njegovega zdravstvenega alarma poznajo le igralčevi najbližji. Priznal je, da je bilo z njim resnično hudo, da je že videl tunel (a ne tudi svetlobe) in da šest mesecev ni mogel hoditi, a več za zdaj ni povedal. Napovedal pa je, da bo resnico o zdravstvenem preplahu razkril v prihajajoči posebni oddaji stand up komedije.

Drugi zdravnik mu je dejal, da je nekaj narobe v njegovi glavi.

Uresničil si je dolgoletno željo in na trg poslal svoj viski. FOTO: Osebni Arhiv

Odkar se je izvil iz objema skorajšnje smrti in okreval, je spet v polnem delovnem zagonu. Že januarja je nadaljeval snemanje akcije s Cameron Diaz, ki ga je mesece prej brutalno ustavila njegova skrivnostna bolezen, film pa predvidoma novembra prihaja v kinematografe. Kot izvršni producent sodeluje pri dolgo pričakovani filmski biografiji o Miku Tysonu. V trilerju Tin Soldier bo združil moči z igralskim veteranom Robertom de Nirom in Scottom Eastwoodom, sinom legendarnega Clinta. Nedavno pa je na trg poslal tudi svojo linijo viskijev, BSB Whiskey, o čemer je že dolgo sanjaril, a je potreboval mučno budnico zdravstvene stiske, da se je uresničevanja teh sanj tudi lotil. »Če sem se česa naučil, sem se tega, da je življenje dragoceno. In zato je nadvse pomembno, da se ženemo za tistim, česar si resnično želimo.«