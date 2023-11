Pevčeva žena naj bi iz zakona odkorakala bogatejša za bajno vsoto in vilo

Skoraj tri desetletja so se že odvrtela, odkar je Noel Gallagher s svojo skupino Oasis v uspešnici Don't Look Back in Anger prepeval o dekletu z imenom Sally. »V resnici ne poznam nobene Sally. Je le beseda, ki je pač ustrezala besedilu,« je tedaj dejal pevec, ki pa je morda podzavestno videl v svojo prihodnost. Kot je prepeval, da »Sally lahko počaka«, je ta zdaj očitno dočakala. Črnilo na njegovih ločitvenih papirjih se namreč še niti ni dobro posušilo, ko je že pokazal svojo novo izbranko, umetnico ličenja Sally O'Neill.

Januarja je počilo. Noelu in in Sari MacDonald, ki sta se zaljubila pred 22 leti, od katerih sta jih 12 preživela kot mož in žena, je odklenkalo. Uradno se v povode za zaton zakona nista spuščala, a šepetalo se je, da sta zadnji žebelj v krsto njune ljubezni zabila rockerjevo divje veseljačenje in popivanje, sploh na lanskem poletnem glasbenem festivalu Glastonbury.

12 let je bil poročen s Saro.

»Drug drugega sva se naveličala. To se parom, ki so v svojih 50 letih, pogosto zgodi,« je nedavno sicer poskušal razložiti britanski zvezdnik, čeprav je bilo za vsem verjetno kaj več kot le naveličanost in zdolgočasenost. Vsaj če sodimo po tem, da njuna ločitev ni potekala v najbolj prijateljskem duhu, saj naj bi proti koncu komunicirala le še prek svojih odvetnikov. »Oba sta si močno oddahnila, ko se jima je vendar uspelo o vsem dogovoriti. Tako da sta oba z razpletom vsaj približno zadovoljna,« je povedal vir in še dodal, da je vse dogovarjanje potekalo z odvetniki in za zaprtimi vrati, saj nista želela ločitvene bitke prenesti v javnost.

Iz zakona, v katerem sta se jima rodila sinova Donovan in Sonny, naj bi Sara odkorakala bogatejša za 23 milijonov evrov, obdržala pa bo tudi njihovo devetmilijonsko vilo v Hampshiru.

Proslavila ločitev

Konec ločitve pretekli mesec sta proslavila. Ona z oddihom s prijatelji na Ibizi, on v žurerski kockarski prestolnici Las Vegas. Po Las Vegasu se je precej skrivaj podal še na potovanje po Italiji, a romantičnih čarov Italije ni odkrival sam, temveč ga je spremljala Sally. »Užival je v samskem življenju, a je zdaj s Sally odkril nekaj bolj resnega,« je povedal vir in nadaljeval, da je za Noelom precej težko leto, »ločitev je vmes postala tudi precej grda.

Zdaj resnično uživa v družbi nekoga novega in zdi se, da se stvari med njim in Sally lepo razvijajo.« Verjetno že precej bolje kot le lepo, saj ga Sally zdaj spremlja na turneji, kjer jo je tudi že predstavil svoji hčerki Anaïs iz prvega zakona z Meg Matthews. »Predstaviti izbranko otroku ni mačji kašelj. Njuno razmerje se zna razviti v nekaj resnega in trajnega.«

Sally mu je nedvomno pomagala, da je ločitveno obdobje lepše preživel. Še dodatno uteho je pevec, ki je zdaj prvi glas benda High Flying Birds, našel v pisanju pesmi. »Ločitev je dolgotrajen mučen proces in je nedvomno vplivala na vzdušje mojega novega albuma. Umetniki namreč pišemo o tem, kar poznamo. Meni za marsikaj ni kaj dosti mar, zato nekaj pomembnega, kar se mi pripeti v življenju, zagrabim z obema rokama, saj postane moja umetnost tako boljša, osebnejša.«