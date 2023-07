Pela je na oskarjih, nato si je s ščipalcem za nohte vzela življenje

Hongkonška pevka Coco Lee, ki je osvojila srca azijskih glasbenih sladokuscev, se nato prebila na vrhove ameriških in avstralskih glasbenih lestvic in pustila sledi v filmski romanci Pobegla nevesta ter Disneyjevi fantazijski uspešnici Mulan, je za svojim prepoznavnim žarečim nasmehom skrivala bolečino. Tiho jo je razjedala depresija, ki je nad pevko dokončno prevzela nadzor 2. julija. S ščipalcem za nohte si je prerezala zapestje. A čeprav je še dihala, ko so na pomoč prihiteli reševalci, je bilo že prepozno. Po treh dneh v komi, ko so jo v bolnišnici tudi že razglasili za možgansko mrtvo, je njeno življenje zdaj dokončno ugasnilo.

»Strtih src sporočamo najbolj uničujočo novico. Naša Coco se je že več let borila z depresijo, a v zadnjih nekaj mesecih je šlo z njenim duševnim zdravjem strmo navzdol. Čeprav si je poiskala strokovno pomoč, so žal zmagali njeni notranji demoni,« sta črno novico sporočili njeni sestri in dodali, da je po treh dneh v bolnišnici kljub trudu bolnišničnega osebja umrla zaradi poškodb, ki si jih je zadala.

Nesrečna zvezdnica s sestrama in mamo FOTO: Osebni arhiv

18 albumov

V Hongkongu rojena zvezdnica se je že pri osmih letih preselila na drug konec sveta, v San Francisco, a je po koncu srednje šole zmagala njena želja po pevski karieri, zaradi katere se je preselila nazaj v domovino, kjer je že hitro očarala tamkajšnje poslušalstvo. A je bil to šele začetek njenega vzpona k mednarodni slavi. Njena uspešnica Before I fall in love se je znašla v filmu Pobegla nevesta. V Disneyjevi risanki Mulan, v njeni verziji v mandarinskem jeziku, je posodila glas glavni junakinji in odpela skladbo Reflection. Leta 2001 pa se je s pesmijo iz z oskarjem ovenčane uspešnice Prežeči tiger, skriti zmaj zapisala v zgodovino kot prva glasbenica kitajsko-ameriškega rodu, ki je prepevala na podelitvi oskarjev. A čeprav je njen profesionalni uspeh neizpodbiten, saj si je z 18 glasbenimi albumi pridobila večmilijonsko legijo oboževalcev, se v njeni zasebnosti nista cedila le med in mleko.

3 dni po poskusu samomora je umrla zaradi poškodb.

Leta 2011 se je poročila s kanadskim poslovnežem Bruceom Rockowitzem, a naj bi med njima že več let škripalo. Bile so celo govorice, da sta se razšla, ki pa jih Coco nikoli ni potrdila ali zavrnila. Z možem sta se dolgo trudila osnovati družino, toda vseh devet poskusov umetne oploditve se je končalo brez uspeha. Najbolj nedavno, komaj letošnjo pomlad, pa je zaradi stare plesne poškodbe odšla na operacijo noge, po kateri se je morala, četudi je bila uspešna, ponovno naučiti hoditi. Vse to pa je očitno počasi paralo Cocino duševno zdravje in hranilo njeno tlečo depresijo.

Med vožnjo je visela na robu zavesti

Pred letošnjim usodnim drugim julijem ni kazala znakov samomorilskih nagnjenj. Vsaj očitnih ne. Zadnji mesec svojega življenja je živela pri starejši sestri Carol v Hongkongu in še na dan, ki je bil začetek njenega konca, šla s sestro in mamo na kosilo. Ob vrnitvi domov je skočila pod prho. A ko je odprla vrata kopalnice, je njihova gospodinjska pomočnica doživela prizor, ki se ji je verjetno dosmrtno vtisnil v spomin. Coco je iz levega zapestja lila kri!

Coco Lee je bila tudi prva kitajska ambasadorka modne hiše Chanel. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Zaradi poskusa samomora je nemudoma poklicala policijo in reševalce, a bilo je že prepozno. Že med vožnjo v bolnišnico je pevka visela na robu zavesti in komaj še dihala, že nekaj trenutkov pozneje pa so jo morali oživljati. Padla je v komo, v bolnišnici pa so jo že hitro razglasili za možgansko mrtvo. Čeprav ji ni bilo več pomoči, so jo pri življenju ohranjali aparati, s katerih je njena ostarela mati ni želela odklopiti.

Globoko v depresijo naj bi jo pahnile težave v zakonu z možem Bruceom. FOTO: Osebni Arhiv

Ob smrti je štela komaj 48 let

»Ob pogledu na mamo se mi je paralo srce. Čeprav naše Coco ni bilo več, njene možganske celice so bile mrtve, se mama od nje ni mogla in želela posloviti. Zdravniki so nam dejali, da je ne moremo rešiti. Toda naša mama ni bila stara niti 40 let, ko je že postala vdova in nas je, tri hčere, le stežka preživljala. Želela sem, da bi ji dali vsaj malce upanja, četudi le trohico,« je o zadnjih dneh sestrinega življenja spregovorila pevkina starejša sestra Nancy, ki je bila tudi njena menedžerka. »Vsakič, ko sem šla do njene bolnišnične postelje, sem na ekranih opazovala njen srčni utrip in raven kisika v krvi. Vselej, ko je monitor zapiskal, sem zamrznila, saj so nam zdravniki dejali, da lahko Coco odide že naslednji trenutek in naj se pripravimo.«

Albume je prodajala v večmilijonskih nakladah. FOTO: Osebni Arhiv

Coco je ob smrti 5. julija štela komaj 48 let, letos pa bi morala praznovati 30 let svoje glasbene poti. »Brez predaha je garala, da je kitajskim pevcem odprla vrata na mednarodno glasbeno sceno. Neznansko smo ponosni nanjo!« je še dejala zvezdničina strta družina.