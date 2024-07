Oskarjevčev sin aretiran zaradi napada z orožjem

Policijska kartoteka Westona Cagea, prvorojenca oskarjevca Nicolasa Cagea, je še nekoliko debelejša. Sredi tedna ga je policija aretirala zaradi napada s smrtonosnim orožjem, kar je predstavnik losangeleških varuhov zakona že potrdil. A čeprav ni izdal, na kateri dogodek se aretacija nanaša, ga je policija pred le nekaj tedni iskala v povezavi z grdimi modricami, ki so se po njegovem obisku znašle na obrazu njegove mame Christine Fulton.

Spomnimo. Bilo je v zadnjih aprilskih dneh, ko so se pred hišo Fultonove zasvetile luči policijskega vozila in rešilca. Odzvali so se namreč na poročilo o srditem sporu na njenem domu. Christina, ki so ji na obrazu žarele sveža črnica na očesu in modrice na licu ter čelu, ni želela na nikogar pokazati s prstom in je zavrnila pregled v bolnišnici. Za dokazi nasilja naj bi stal njen sin. Nanj so pokazali drugi, trdeč, da je mamo obiskal zaradi čustvenega kaosa, v katerem se je znašel, saj da je potreboval podporo in uteho. Toda v duševno nestabilnem stanju, v katerem je bil, je očitno eksplodiral, besedni spopad pa da se je nato prevesil v fizičnega.

Je aretacija povezana z aprilskim sporom z mamo? Na fotografiji desno še Westonova nova izbranka. FOTO: Osebni Arhiv

Ni skrivnost, da Westona preganjajo notranji demoni, zaradi katerih je leta 2011 po nasilnem izbruhu pristal celo na psihiatriji. Toda Christina dotlej s sinom še ni imela resnejših težav. »Do tega incidenta med nama ni bilo nesoglasij. A na ta dan se je name obrnilo več njegovih prijateljev, češ da bi Weston zaradi vsega, kar se mu trenutno dogaja v življenju, verjetno potreboval pomoč. Znašel se je sredi resne duševne krize,« je razložila zaskrbljena mama in nadaljevala, da ji je bilo takoj, ko sta se srečala, jasno, da je na robu zloma. »To se je nato prevesilo v grozljivo izkušnjo.« Kakšno, ni razdelala, je pa dodala, da je sinu v njegovih borbah z duševnimi težavami vselej stala ob strani. »Delam vse, kar je v moji moči, da bi tudi sedaj dobil pomoč, ki jo potrebuje.«

Po sredini aretaciji je Weston kmalu zadihal zrak svobode, menda zaradi svojega očeta, ki naj bi zanj položil varščino v višini 150 tisočakov. »Vsa družina je vedela, da se bo kaj takšnega slej ko prej zgodilo. A to vseeno ni zmanjšalo šoka,« je dejal vir, ki se je morda spomnil tudi na incident iz leta 2017, ko je Weston v pijanem stanju med vožnjo sprva zadel in opraskal več parkiranih avtomobilov, prometnih znakov in nabiralnikov, na koncu pa je trčil v drevo. Tedaj ga je policija izpustila po plačilu 30 tisočakov varščine.