Okužbe redčijo smetano na oskarjih (FOTO)

Sezona podeljevanja najodmevnejših nagrad filmske industrije je v polnem razmahu in tik pred vreliščem. Le še dve noči nas namreč ločita od dogodka vseh dogodkov, podelitve najprestižnejših oskarjev, za katero se je zdelo, da se po lanski pandemski izkrivljenosti vrača v stare tirnice.

Belfast gre v dirko s sedmimi nominacijami.

Kajti če je bila nekdaj najslovesnejša podelitev lani razdrobljena na več lokacij, voditelja, ki bi povezoval in v šov vnašal zabavne vložke, ni bilo, peščica zvezdnikov pa se je skrivala za zaščitnimi maskami, se nam je letos ponovno obetal šov. Najbolj spektakularen dogodek na hollywoodskem koledarju bodo namreč prvič v zgodovini povezovale tri ženske, igralka Regina Hall in komičarki Amy Schumer ter Wanda Sykes, vrača pa se tudi na svojo tradicionalno lokacijo, v gledališče Dolby v Hollywoodu, kjer so v pričakovanju zvezdniške smetane verjetno že razvili rdečo preprogo.

A se je tik pred zdajci zataknilo. Zaradi nedavne podelitve baft, kjer se je menda zahrbtno širil covid, bi bil lahko seznam gostov, pa tudi nominirancev, ki se bodo dogodka udeležili, precej krajši od predvidenega.

Maske neobvezne

Po dveh letih ohranjanja razdalje, omejevanja stikov in skrivanja za maskami se je letos zazdelo, da smo morda uzrli luč na koncu predora. Morda smo ugnali virus! Zaradi tega nadvse optimističnega pogleda v prihodnost, malce mogoče tudi združenega z naveličanostjo nad koronskimi ukrepi, je letošnja podelitev baft potekala, kot da pandemije nikoli ne bi bilo.

Kennetha Branagha zaradi okužbe ni bilo na podelitvi nagrad producentskega ceha. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Zvezdniki so v London prišli z vseh koncev sveta, odvijale so se spremljajoče zabave – uradne in neuradne –, o medosebni razdalji in maskah pa skoraj ni bilo ne duha ne sluha. A to je očitno imelo kar visoko ceno. »Zdi se, da se je covid tu širil s pospeškom. Skoraj vsak, s komer govorim v teh dneh, je pozitiven,« pravi eden od udeležencev podelitve baft, ki mu je covidni test le nekaj dni pozneje pokazal pozitivno. Podobno kot tudi filmarju Kennethu Branaghu, ki je zaradi okužbe zgolj virtualno sodeloval na prireditvi priznanj producentskega ceha v Hollywoodu, s covidom pa je sočasno obležala tudi zvezda njegovega filma Belfast, igralec Ciarán Hinds.

Zdi se, da je covid tu dobil pospešek. Skoraj vsak, s komer govorim v teh dneh, je pozitiven.

Oba, tako Branagh kot Hinds, se v prihajajoči oskarjevski dirki potegujeta za kipec, a njuna udeležba zdaj visi v zraku. Na nedeljski podelitvi bi lahko zaradi okužbe manjkala tudi Phil Lord in Chris Miller, producenta animiranega celovečerca The Mitchells vs the Machines, ki se poteguje za naziv najboljšega animiranega filma, okužilo pa naj bi se tudi več članov dokumentarca The Rescue.

Udeleženci podelitve nagrad baft, pa tudi spremljajočih dogodkov in zabav, so se sicer morali izkazati z negativnim testom, a maske niso bile več obvezen del večernih toalet. Nadeli so si jih zgolj tisti, ki so to želeli. »Ljudje bodo zdaj verjetno izjemno previdni,« meni vir, pa tudi organizatorji oskarjev ne želijo ničesar prepustiti naključju, saj bodo morali vsi udeleženci opraviti dve PCR-testiranji in nositi masko.