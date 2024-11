Poljubljajo in otipavajo se povsod in pred vsemi

Po aretaciji Seana Diddyja Combsa je javnost izvedela grozljive podrobnosti o njegovih divjih zabavah, ki so bile po pričevanju mnogih pravzaprav orgije, polne golih deklet, alkohola in drog. A zabav, na katerih oblačila niso zaželena je v svetu slavnih menda precej, pravi zvezdnica filmov za odrasle Hayley Davies.

Daviesova se je lani iz rodne Avstralije preselila v Los Angeles, da bi si ustvarila kariero v pornografski industriji in gre ji odlično. V zgolj šestih mesecih je že posnela več kot 300 filmov, zaradi česar si je prislužila naziv najbolj delovne porno zvezdnice. Kljub natrpanemu urniku pa 25-letnica najde čas tudi za zabave, ki jih prirejajo največja imena v Hollywoodu, o tem, kaj se tam dogaja pa tudi brez zadržkov govori.

Kot Avstralko jo je denimo močno presenetilo dejstvo, da so na drugi strani Pacifika vsi tako zelo odrti glede seksa, prepričana je bila namreč, da so Američani veliko bolj zadržani. »Ljudje se poljubljajo, otipavajo in seksajo povsod, na posteljah, balkonih, nikogar ne moti, da je okrog njih množica ljudi. Ali pa jih ravno to še dodatno podžge,« je med drugim razkrila mladenka, ki je na tovrstnih zabavah srečala mnogo znanih in vplivnih ljudi, seveda pa njihovih imen ni razkrila.

Visoke vstopnine

Hayley je ob tem dejala, da takšne zabave običajno niso odprtega tipa, lahko pa se jih poleg gostiteljevih prijateljev in povabljencev udeležijo tudi drugi, a le v primeru, da plačajo vstopnino. Ta znaša okrog 10.000 pa tja do 20.000 dolarjev.

Presenečena je bila tudi nad množico pravil, ki spremljajo nekatere zabave. »Pred časom se bila povabljena na razuzdano zabavo v prestižno četrt Los Angelesa, kjer je imel gostitelj naprej obsežno predavanje o pravilih in mejah, ki jih morajo udeleženci upoštevati. Počutila sem se kot na poslovnem sestanku, le da so bili vsi goli,« je dejala Hayley, ki je priznala, da ljudje na tovrstnih zabavah uživajo tudi droge.

Da podrobnosti ne bi prišle v javnost, so pametni telefoni, kamere, fotoaparati in druge snemalne naprave strogo prepovedane, tisti, ki ga s katero od njih zalotijo, pa ne bo nikoli več imel vstopa na nobeno od tovrstnih zabav, pravi Hayley.