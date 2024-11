Elon Musk udaril po Jennifer Lopez: molčala je o P. Diddyju, ne verjemite ji

Tako kot številne zvezdnice in zvezdniki je tudi Jennifer Lopez pred nedavnimi ameriškimi volitvami podprla demokratsko kandidatko Kamalo Harris.

Podporo ji je izrazila na predvolilnem zboru v Nevadi, kjer je latino diva v govoru izjavila, da je kampanja Donalda Trumpa, ki je na koncu vendarle zmagal, žalitev za vsakega Latinskoameričana v Združenih državah.

Elon Musk, ki je javno podprl zmagovalca ameriških predsedniških volitev, Lopezovi ni ostal dolžen in jo je grobo kritiziral.

Med gostovanjem v podkastu z naslovom The Joe Rogan Experience je komentiral njen molk glede domnevnih spolnih zločinov njenega nekdanjega fanta Seana Combsa, znanega pod imenom P. Diddy, s katerim je bila v zvezi med letoma 1999 in 2001.

»Jennifer je njegova bivša in zdaj si drzne kritizirati Trumpa. Koliko ljudi je opozorila na P. Diddyja? Oh, saj res, nobenega,« je dejal in dodal, da je glede na to, da je bila v zvezi z zaprtim raperjem, je nihče ne bi smel poslušati.

Diddy trenutno v zaporu čaka na sojenje, kjer se bo moral zagovarjati zaradi napeljevanja na prostitucijo, spolne trgovine in spolnih zlorab. Slednje mu očitajo tako moški kot ženske, nekateri so bili v času zlorab mladoletni.

Pevke se v obtožbah proti raperju sicer ne omenja, tudi sama ni nikoli komentirala dogajanja okoli producenta, Musk pa je prepričan, da je vseskozi vedela, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati.

»Ljudje v glasbeni industriji so morali vedeti, da je Diddy zlorabljal, veste, otroke, a vseeno so k njemu vozili otroke. Kje je tu odgovornost? Morali so vedeti,« je poudaril poslovnež in opomnil na zlorabe, ki datirajo v čas, ko sta bila Diddy in Jennifer v razmerju. Tedaj se je med drugim zgodil napad na 13-letno deklico.

V eni zadnjih tožb je namreč navedeno, da je Diddy neke noči pred dvema neimenovanima znanima osebama spolno napadel deklico, priče navajajo, da se je tistega večera sprl z J. Lo.

Musk se je v podkastu spraševal, kdo vse je moral vedeti za zlorabe.

Številni uporabniki družbenih omrežjih pa so opozorili tudi na njegovo dvoličnost, spomnili so, kako se je v preteklosti hvalil, da si je blizu s Combsom, ta naj bi domnevno celo vložil v njegovo platformo X, nekdaj Twitter.