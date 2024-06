Odpravili so ga kot norca: Komaj dihal, a so ga stlačili v prisilni jopič (FOTO)

Alexander Morris, ki je leta 2019 postal prvi glas pop skupine Four Tops, je zaradi težav z dihanjem in bolečin v prsih lansko pomlad odhitel v bolnišnico Ascension Macomb Oakland. A namesto da bi ga pregledali in mu s kisikovo masko pomagali premostiti težave z dihanjem, so ga stlačili v prisilni jopič in ga poslali na oceno duševnega zdravja. »Dejali so mi, da sem ali nor ali shizofrenik!« In to zato, ker je osebju v bolnišnici ob prihodu dejal, da ga skrbi njegova varnost zaradi oboževalcev in zalezovalcev, pač cena, ki jo plačuje zaradi slave. »Ko sem povedal, da sem slaven, so sklepali, da sem duševno bolan.« Še huje, njegove domnevne duševne težave so postavili nad telesne in ga prikrajšali za oskrbo, ki jo je nujno potreboval, zaradi česar je sklenil bolnišnico in dva tamkaj zaposlena zvleči na zatožno klop.

25 dolarjev v obliki darilne kartice so mu ponudili.

Zaradi rasne diskriminacije zahteva najmanj 75 tisočakov odškodnine in sojenje pred poroto, izhaja iz tožbe, s katero je pevec udaril bolnišnico, medicinsko sestro in varnostnika. Opisal je, da se je aprila, ko je bil s skupino na glasbeni turneji, zaradi bolečin in težav z dihanjem odpravil na urgenco omenjene bolnišnice. Sicer so mu takoj nadeli kisikovo masko, a ko je osebju zaupal svoje skrbi zaradi slave, se je odnos do njega obrnil za 180 stopinj.

Skupina je bila najbolj slavna v 60. letih. FOTO: Wikipedia

Odpravili so ga kot norca. FOTO: Osebni arhiv

Njegovim besedam niso verjeli, sneli so mu kisikovo masko in začeli izpolnjevati obrazce za oceno njegove duševnosti. Morrisove ponavljajoče se prošnje po kisiku so gladko preslišali in ga, da bi dal mir, stlačili v prisilni jopič. Podobno so preslišali njegovo zahtevo, naj ga izpustijo in odpustijo, da se bo po zdravstveno pomoč odpravil drugam, nekam, kjer ga bodo upoštevali. Zaman. Svojo identiteto je sicer želel dokazati z osebnim dokumentom, a mu niso hoteli sneti prisilnega jopiča, varnostnik mu je le zabrusil, naj »da svojo črnsko rit že na stol«.

Niso verjeli njegovim besedam in niso verjeli njegovi ženi, ko mu je prihitela na pomoč. Prepričal jih je šele posnetek njegovega nastopa s skupino na podelitvi grammyjev. Šele tedaj so zahtevek po nujni psihološki oceni preklicali, mu znova nadeli kisikovo masko, ga pregledali in postavili diagnozo pljučnice in oslabljenega delovanja srca, zaradi česar bo morda potreboval celo transplantacijo. V sodnih spisih tudi piše, da je tisti dan v bolnišnici doživel tri napade in da so se mu hoteli pozneje za vse težave odkupiti z darilno kartico za bližnjo trgovino v vrednosti 25 ameriških dolarjev. »Tudi če bi bil v resnici blodnjav in bi trpel za duševno boleznijo, to ne bi izničilo dejstva, da je potreboval nujno medicinsko pomoč. Nobenega opravičila ni, da mu je niso omogočili,« sta podčrtala njegova odvetnika Maurice Davis in Jasmine Rand.

Njegovim besedam so verjeli šele, ko so videli posnetek nastopa s podelitve grammyjev. FOTO: Ace Pictures/instarimages.com

Zaradi slave ima menda težave tudi z zalezovalci. Na fotografiji Alexander (desno) v družbi Lionela Ritchieja. FOTO: Osebni arhiv

Skupina Four Tops je bila ena najbolj priljubljenih skupin 60. let v Ameriki, 1991. je bila sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Morris se ji je kot pevec pridružil pred petimi leti, ko so bili dnevi njene največje slave sicer že mimo.