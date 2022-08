Nicole Kidman šokirala z nabitimi bicepsi

Elegantna. Skoraj eterična. Polna miline. Brezčasno lepa. Vitka kot gazela. Modna ikona. S takšnimi in podobnimi besedami so mediji opisovali Nicole Kidman, ki pa lepe igralke nenadoma ne morejo in ne znajo več popredalčkati. Hollywoodska težkokategornica, ki ima za pasom že tako rekoč vsa odličja filmske kritiške srenje, je namreč sklenila na plan spustiti še drugo, prej javnosti skrito plat sebe, ki rada šokira, provocira, vnema razgrete debate in razdeli ljudi na dva pola. »Všeč mi je ideja, da si drzen in da stopiš iz okvirov,« je dejala, ko je pred niti ne tremi meseci vse pustila odprtih ust, ko se je fotografskemu objektivu nastavila v miniaturni različici dekliške šolske uniforme.

Slovela je po vselej brezhibni eleganci. FOTO: Eric Gaillard, Reuters

Ljudje že tedaj niso vedeli, kaj naj si mislijo o novi podobi filmske lepotice, v njeni najnovejši izdaji pa je skoraj ne bi več prepoznali. Na mesto vitke lepotice slokih udov je namreč stopila kitasta mišičnjakinja z nabreklimi bicepsi, kot radiatorček izklesanim trebuščkom in mišičastimi nogami. Za piko na i še moderna, asimetrična frizura ognjenih las, spredaj s prameni do brade in kot bi bili odrezani z ravnilom, zadaj pa ji oranžni kodri padajo globoko na hrbet. Skratka, niti sledu o svetlolasi elegantni Nicole več, zamenjala jo je trdoživa amazonka, ki bi zlahka nastopala v znanstvenofantastičnih akcijah ali pa napenjala mišice na tekmovanju iz bodibildinga.

Ni skrivnost, da za svojo lepoto, ki kljubuje času, gara. »Verjamem v redno gibanje in skrb zase. Kolesarim, tečem, izvajam jogo, jaham,« je že pred časom recept svoje mladostnosti razkrila Kidmanova, ki tudi skrbno pazi na prehrano. Temu pa je, vsaj sodeč po zadnjih fotografijah, v preteklih mesecih dodala tudi znojenje v fitnesu in delo z utežmi. Na naslovnici nove izdaje revije Perfect (Popolna) namreč v krpicah, ki jih skoraj ni – njeno mini minikrilce namreč spominja na boksarski zmagovalni pas –, drzno razkazuje napete in svetleče naoljene mišice. Z zmagoslavno držo pa proslavlja, da jo je revija izbrala za dobitnico lente popolne ikone. »Slavimo Nicole Kidman, popolno ikono,« so naslovili fotografijo, ki je razmejila javnost.

Oblačila, s katerimi je požela ogromno zgražanja, si je izbrala sama. FOTO: Osebni Arhiv

Nekateri ji ploskajo, češ, kaj je moč storiti s trdim delom in predanostjo. »Epsko! Kul! Moram jo videti v znanstvenofantastičnem filmu! Moram izvedeti, kakšna je njena telovadna rutina!« se oglašajo na eni strani. Na drugi pa trdijo, da je tovrstno poziranje za žensko njenih let neprimerno, povrhu pa nikakor ne more biti resnična, pač pa so fotografije gotovo precej računalniško obdelane. Toda naj so komentarji takšni ali drugačni, zvezdnica se nanje verjetno ne ozira. »Svoje odločitve sprejemam kot najstnik. Ne pomislim, kakšne posledice nekaj prinaša, pomembno mi je zgolj, ali si nekaj želim storiti. In to nato poskusim. V meni je namreč glas, del mene, ki me spodbuja, naj nekaj storim, ker si to preprosto želim, in se ob tem zabavam.«