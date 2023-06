Očimu na podmornici zmanjkuje kisika, njegov pastorek pa deli 18+ fotografije (FOTO)

Medtem ko je izgubljeni podmornici zmanjkalo kisika, je pastorek britanskega milijarderja Hamisha Hardinga preživljal čas na Twitterju, se prepiral s pevsko zvezdnico Cardi B, objavljal fotografije, delil 18+ fotografije in objavljal videoposnetke s koncerta. Brian Szasz je med iskanjem očima, ki je ujet v podmornici v temi Atlantika, postal svojevrstna zvezda. Njegove objave so končale v vseh svetovnih medijih, nato pa je njegov profil izginil s Twitterja.

FOTO: Twitter

FOTO: Twitter

A internet si vse zapomni. Po vrnitvi s koncerta Blink-182 je Brian delil fotografijo napol gole ženske ter ji napisal, naj se mu usede na obraz. Aktivnost se je nadaljevala s prepirom s Cardi B, ki ga je kritizirala, ker je šel na koncert.

Šel na koncert, pravi, da mu je lažje

Medtem ko je podmornici zmanjkovalo kisika, je Brian moral na koncert Blink-182. Pravi, da to pomaga v težkih trenutkih. »Morda je slab priokus, da sem tukaj, vendar bi moja družina želela, da bi bil na koncertu Blink-182, ker je to moja najljubša skupina in glasba mi pomaga v težkih časih,« je zapisal Brian.

Nato je člane skupine začel označevati na Twitterju. »Moj očim Hamish je na tej podmornici, izgubljeni na morju. Uničen sem, a nocoj prihajam na koncert v San Diego, da mi lahko daste upanje in me razveselite,« je sporočil članom skupine. Sledili so videoposnetki s koncerta, na tisoče ljudi je obsodilo Briana in njegove dejavnosti. Je pa postal hit na Twitterju ...

Iskanje podmornice Titan v odločilni fazi

Operacija iskanja pogrešane podmornice Titan v bližini razbitin Titanika v Atlantskem oceanu je kljub bojazni, da je potnikom na krovu morda že zmanjkalo kisika, še vedno osredotočena na "aktivno iskanje in reševanje" petčlanske posadke, je danes sporočila ameriška obalna straža. Pomoč v operaciji, ki je v odločilni fazi, pošiljajo tudi Britanci.

Iskanje podmornice se je začelo v nedeljo zvečer, ko so izgubili stik s posadko. Za krmilom je bil Stockton Rush, izvršni direktor podjetja OceanGate, ki je organiziralo odpravo. Njegovi potniki so bili britanski pilot, poslovnež in pustolovec Hamish Harding, pakistansko-britanski poslovnež Šahzada Davud in njegov sin Suleman ter 73-letni francoski raziskovalec Paul-Henry Nargeolet.

OceanGate osemurno potovanje na dno oceana, ki stane 250.000 dolarjev, sicer oglašuje kot "priložnost, da se odklopite od vsakdanjega življenja in odkrijete nekaj resnično izjemnega". Razbitine Titanika, ki se je potopil leta 1912, ko je na svoji prvi poti čez Atlantski ocean zadel ledeno goro, ležijo na globini približno 3800 metrov pod gladino, približno 650 kilometrov od obale Nove Fundlandije.