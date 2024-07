Očeta Elona označila za lažnivca

Odtujena hči enega najbogatejših zemljanov Elona Muska je očeta označila za lažnivca, saj da nič od tega, kar je o njej pred dnevi zapisal na omrežju X, ne drži. Vivian Jenna Wilson je transspolna oseba, česar si Elon, kot kaže, noče priznati, zato je o njej zapisal, da se je »rodila istospolno usmerjena in malce avtistična«, ko je bila otrok, pa mu je menda že pomagala izbirati oblačila, denimo jakne; posrečene izbire pa da je označila kot čudovite.

»Nikoli nisem očetu izbirala, katere jakne naj nosi, še manj pa sem izbire označevala kot čudovite. Kaj za vraga?! Imela sem štiri leta, pri štirih letih res nisem uporabljala besede čudovito,« se je odzvala Wilsonova, ki se je rodila kot deček, Elon pa ji je menda precej zameril, ko se je pri 16 odločila za hormonsko terapijo, s pomočjo katere bi postala ženska, kar je ves čas v sebi tudi čutila, da je.

Sprva sem se počutil, kot da sem izgubil sina.

»Sprva sem se počutil, kot da sem izgubil sina, in kar nekaj časa je trajalo, da sem Vivian začel klicati s tem imenom,« je pred dnevi dejal Musk, a se je 20-letna Vivian, ki se mu je rodila v zakonu z Jennifer Musk, ki je trajal osem let, obregnila tudi ob to izjavo in pojasnila, da si je dala ime uradno spremeniti šele leta 2022, ko je dopolnila 18 let.