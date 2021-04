Oboževalke lepega Buraka v zrak: Kaj si si naredil?!

, poznan tudi slovenskim gledalcem iz serij kot sta Sulejman Veličastni in Moja boš, ima samo na instagramu 17 milijonov sledilcev. Eden najbolj priljubljenih turških igralcev, ki je strl marsikatero srce, ko se je pred tremi leti poročil z igralko, je očitno ponovno našel način, da je marsikatero žensko spravil v slabo voljo. Burak, ki velja za enega najlepših moških na svetu, je številne razočaral s svojim novim videzom.»Joj, kaj si naredil iz sebe«, »Kakšna škoda, da se tako lep moški uniči s tako grdo pričesko. Izgubil si ves seksapil in lepoto, ki si jo imel«, »Od enega najlepših moških na svetu, do enega najgrših« .... To so samo nekateri izmed najhujših komentarjev pod eno izmed objav, na kateri je 36-letni Burak skupaj s prijateljem.Številne oboževalke upajo, da bo nova podoba samo začasna ter da je svoj videz spremenil zaradi kakšne vloge. Pred časom je v enem izmed intervjujev Burak priznal, da bi za vlogo naredil vse – shujšal, se odebelil, spremenil pričesko ali kar koli drugega.Pred časom pa se je igralec ubadal še z veliko hujšimi obtožbami, kot so slaba pričeska. eden izmed njegovih soigralcev v seriji Kurulus: Osman je dejal, da je delati z njim pravi pekel. »Kadar veste, da boste snemali z Burakom, je prihod na snemanje zelo mučen. Bruha se mi samo ob misli na to. Vse kolege psihično zlorablja: kriči nanje, jim govori, da so nesposobni, da niso dostojni igralskega poklica,« je za turške medije povedal neimenovani vir.