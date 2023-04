Oboževalci Abbe žalujejo: Bil si neverjetni glasbenik in skromen, predvsem pa si bil čudoviti mož, oče ...

V 70. letu starosti je umrl znani glasbenik in kitarist švedske skupine Abba Lasse Wellander. Novico o smrti je potrdila njegova družina. »Z nepopisno žalostjo sporočamo, da je naš ljubljeni Lasse zaspal.« Kot se je izkazalo, je pred kratkim zbolel za rakom, ki se je razširil po celem telesu, in umrl zgodaj zjutraj na veliki petek v krogu svojih najdražjih.

»Bil si neverjetni glasbenik in skromen, predvsem pa si bil čudoviti mož, oče, brat, stric in dedek. Prijazen, skrben in poln ljubezni ... ter še veliko več, česar se ne da opisati z besedami. Zelo te imamo radi in te pogrešamo,« so še zapisali družinski člani.

Njegovo prvo srečanje s skupino Abba je bilo oktobra 1974. Kmalu je postal glavni kitarist na njihovih glasbenih albumih, z njimi pa se je v 1975, 1977, 1979 in 1980 podal tudi na turnejo. Z Björnom Ulvaeusom in Bennyjem Anderssonom je sodeloval tudi v obdobju po razpadu Abbe.

Poleg tega, da je eden najbolj zaželenih švedskih session glasbenikov, je Lasse izdal tudi sedem samostojnih albumov, od katerih sta se dva uvrstila na lestvico Top 40 albumov. Leta 2005 je prejel spominsko nagrado Albina Hagströma, ki ga podeljuje Kraljeva švedska glasbena akademija, leta 2018 pa prestižno posebno nagrado Zveze švedskih glasbenikov Studioräven Award za svoje življenjsko delo.