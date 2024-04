»Obogatela sem s pornografijo, zdaj pa sem depresivna, zlorabljena in nezaposljiva«

Lowri Rose, ena najuspešnejših britanskih ustvarjalk na platformi OnlyFans, je pred kratkim napovedala, da namerava to delo opustiti. Lowri Rose je v otroštvu doživela spolno travmo. Pravi, da je zaradi tega postala »hiperseksualna in nestanovitna«, kar je vodilo v nespametne odločitve zaradi nizkega samospoštovanja. 25-letnica zdaj obrača hrbet omenjeni platformi.

»Na OnlyFans je zelo težko – ljudje te vsak dan raztrgajo na koščke. In če je to nekaj, česar tako ali tako ne počneš z veseljem, če te ljudje zaradi tega še napadajo, potem je preprosto neznosno. Ljudje se do tebe grozno obnašajo tudi v živo, vsi te vidijo v slabi luči, tudi če pravijo, da ni tako, lažejo. Zame je to pretežko.«

»Sovraštvo prihaja predvsem od moških, vsak dan te žalijo in s tem se je treba spoprijeti. Velikokrat so me označili za debelo, čeprav nisem debela. Ljudje so razčlenjevali mojo celotno podobo in to je močno vplivalo name, zato sem šla na operacijo in izgubila veliko kilogramov.«

Ljudje so bili do nje zlobni

»Zgodilo se mi je celo, da so ljudje stopili k meni in rekli 'videti si tako, kot da se prodajaš na OnlyFans', in to je naravnost gnusno. Ljudje mislijo, da ti lahko rečejo, kar hočejo.«

Lowri je odraščala v pobožni krščanski družini. Vsako nedeljo, vse do 18. leta, je morala dvakrat v cerkev. Družina se ji je odrekla, ko se je odločila, da bo svoje erotične fotografije prodajala na spletu.

To jo je spodbudilo, da je leta 2018 doživela velik preboj na spletnem portalu tiktok, kjer je s plesnimi videi hitro pridobila več sto tisoč sledilcev. Iskala je načine za zaslužek in prijatelj ji je predlagal erotiko.

»Začela sem v času covida, zato se nismo družili in nisem videla, kako to vpliva na resnično življenje. Ko sem začela, ni bilo tako ekstremno, zdaj pa moraš početi najbolj nespodobne stvari, da ti ljudje plačajo za ogled.«

Vsakodnevna pretirana spolnost je Lowri sčasoma uničila – dokler se ni o svoji težavni preteklosti odprla psihologu. Prišla je do točke, ko ni več želela objavljati svojega telesa na spletu.

O tem, s čim se je spopadala v zadnjih 12 mesecih, je povedala: »Dolgo sem bila zelo depresivna in težko sem delala, kar je zame nenavadno, saj sem bila vedno zelo delavna. Počutila sem se izgubljeno, nisem mogla ugotoviti, kaj je narobe, težko sem opravljala najosnovnejše stvari. Takoj ko sem sprejela odločitev, da opustim to delo, sem lahko spet normalno zaživela.«

Lowri je opisala, da je bila sprva zadovoljna z ustvarjanjem eksplicitnih vsebin, vendar je dejala, da se je to spremenilo, ko je začela predelovati svoje travme iz otroštva.

Boji se, da je nezaposljiva

»Lahko bi se zaposlila v baru, in to je v čisto v redu, ampak ker nimam možnosti za normalno delo, ne vem, kaj bi počela potem.«

Lowri že od mladih nog piše glasbo in je pred kratkim posnela pesem – pravi, da je to pot, o kateri razmišlja. A čeprav je priznala, da jo "grabi panika" glede prihodnosti brez OnlyFans, je dejala, da je zaradi tega še vedno veliko srečnejša.

Svoje poti pa ne obžaluje. Pravi, da brez nje ne bi bila tukaj, kjer je danes. »Če se ne bi odločila za OnlyFans, bi bila še vedno v stiku s svojo družino in še vedno bi bila pod njenim nadzorom, zato je bila to zame velika sprememba v mojem življenju, ki se je morala zgoditi. Zaradi tega sem postala povsem drugačna oseba, za kar sem hvaležna, in vedno bom spoštovala to industrijo, vendar preprosto ni zame.«