Ob hiši Harryja in Meghan našli človeško okostje

Prebivalci mirne in tihe soseske so zaradi najdbe hudo razburjeni.

Montecito je luksuzno naselje v okrožju Santa Barbara. FOTO: Dghagi/getty Images

Gradbeni delavci so le nekaj metrov od slabih 13 milijonov vredne kalifornijske vile, ki sta jo princinkupila lani, odkrili posmrtne ostanke manjšega človeka, domnevajo, da otroka. Delavci so se ravno lotili prenove okolice ene od sosednjih hiš, a so po najdbi morali poklicati policijo in projekt ustaviti. Za zdaj kaže, da ne za dolgo, saj naj bi bilo po prvih ugotovitvah okostje staro več stoletij, a če bodo nadaljnje preiskave pokazale, da gre za novejše ostanke, bo zadevo prevzela policija in bližina vile Susseških bo postala prizorišče preiskave morebitnega zločina, je dejala tiskovna predstavnica policijske uprave v Santa Barbari. Za zdaj policisti menijo, da gre za posmrtne ostanke pripadnika indijanskega plemena Čumaš, ki so živeli na območju današnjega Los Angelesa okrog leta 700. Koliko je bila oseba stara, ko je umrla, pa bo določil forenzični antropolog.Prebivalci mirne in tihe soseske Montecito so zaradi najdbe hudo razburjeni, pri njih je kriminala izjemno malo in upajo, da tako tudi ostane. V Montecitu ima svoje vile nekaj najbolj premožnih zvezdnikov, denimo, igralecin njena žena, pevkainin mnogi drugi. Kot je lani po selitvi Susseških v sosesko, kjer živi 26 let, povedal Lowe, je že njun prihod razburkal življenja tamkajšnjih prebivalcev, saj je nenadoma v lokalnih trgovinah in kavarnah veliko večja gneča. »Ljudje so navdušeni, da sta tu člana kraljeve družine, nas navadnih smrtnikov so že vajeni, tu živimo že dolgo, a Harryja in Meghan bi vsi radi videli v živo. To je minus, da je treba dlje čakati v vrsti za kavo. Plus pa je seveda, da sta s svojim prihodom dvignila cene nepremičnin v celotni soseski,« je napol v šali, napol zares dejal Lowe.