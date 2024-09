Novinar, čigar družina je bila julija umorjena s samostrelom, se je vrnil v službo

John Hunt, komentator radia BBC Radio 5 Live in voditelj dirk na Sky Sports Racing se je prvič po julijski tragediji vrnil na delo. Sedaj je razkril, zakaj se je po šestih tednih vrnil v službo.

V ponedeljek je presenetil televizijske gledalce s svojo ganljivo vrnitvijo v komentatorski prostor. Napovedoval je vseh sedem dirk v Brightonu, ki so potekale tisti dan. To je bil njegov prvi nastop na dirkališču, odkar so bile njegova 61-letna žena Carol ter hčerki Hannah (28) in Louise (25) julija ubite v lastnem domu v napadu s samostrelom.

Po tragičnih dogodkih se je vsesplošno priljubljeni Hunt umaknil od javnosti in izpustil olimpijske igre v Parizu, na katerih bi za BBC komentiral plavalne tekme. V takratni izjavi je opisal »nepredstavljivo« opustošenje, ki ga je nad njegovo družino povzročilo tako »grozljivo zlo«, in dodal, da bosta s preživelo hčerko Amy »to prebrodila«.

Sodelavci in gledalci presrečni

Njegova vrnitev v Brightonu je bila veliko presenečenje za gledalce televizije Sky, mnogi so to pozdravili.

Huntov sodelavec Mike Cattermole je na portalu X objavil: »Tako lepo je danes popoldne spet slišati ubrane tone Johna Hunta! Čudovito presenečenje! Vsi smo s teboj, John.«

Sodelavec James Knight pa je zapisal: »Resnično fantastično je slišati, da spet komentira.«

Hunt je pojasnil, da se je namerno odločil, da se vrne na obmorskem igrišču v Sussexu: »60 dni je minilo, odkar so bila ubita moja dekleta Carol, Hannah in Louise, in čeprav se z Amy še vedno počutiva zelo ranjena in ranljiva, se mi je vrnitev na delo v Brightonu zdela realistična.

Spodbujale bi ga, naj nadaljuje

»S Carol sva zadnji skupni konec tedna v Brightonu preživela konec maja in ob pogledu iz novinarske lože proti morju so se mi zašibila kolena,« je dejal. »Premočena do kože in nasmejana kot najstnika. Vendar vem, da so dekleta ves čas z mano in da bi me nežno spodbujala, naj globoko vdihnem in nadaljujem.«

Prvi delovni dan, pravi, je bila »toplina vseh prisotnih presenetljiva, saj so me ves dan preplavljali z objemi in prijaznostjo«. »Zahvaljujem se vsem,« je rekel, in »z Amy sva odločena, da bova delala majhne korake naprej, kadarkoli se bova počutila sposobna. Zato je bil današnji dan dober in hvaležen sem zanj.«

Policije je medtem sporočila, da osumljenec ostaja v bolnišnici in se zdravi.