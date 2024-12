Hude obtožbe za P Diddyja: »Delal sem zanj dve leti, tretiral me je kot žival«

Reper in glasbeni mogotec Sean »Diddy« Combs, ki je od septembra v priporu zaradi obtožb spolnega nadlegovanja, trgovine z ljudmi za namen spolnega izkoriščanja in drugih kaznivih dejanj, se sooča z novimi navedbami. Bivši zaposleni Phillip Pines ga obtožuje spolnega nadlegovanja, trgovine z ljudmi in drugih ponižujočih dejanj v obdobju, ko je delal zanj, poroča TMZ.

Pines v sodnih dokumentih navaja, da je bil med letoma 2019 in 2021 odgovoren za logistiko Diddyjevih zloglasnih »seks zabav«, imenovanih »Divje kraljevske noči«. Pravi, da je moral pripravljati hotelske sobe, zaloge drog, alkohola in spolnih pripomočkov ter čistiti posledice zabav, ki so trajale več dni.

Diddyja obtožuje tudi, da ga je prisilil delati v bližini, čeprav je bil okužen s koronavirusom, ter da ga je utišal, ko ga je na zabavi leta 2020 slavna osebnost vprašala, ali je kdo od prisotnih okužen.

Podrobnosti »Divjih kraljevskih noči«

Pines je v tožbi opisal, da so Diddyjeve zabave vključevale spolne odnose, droge in druge pripomočke. Med njegovimi nalogami so bile tudi priprave zalog, ki so vključevale »rdeče luči, vedra za led, marihuano, alkohol, olje za dojenčke, lubrikante, brisače in različne spolne naprave«.

Sean »Diddy« Combs na sodišču. FOTO: Jane Rosenberg Reuters

Čiščenje sob po zabavah je zahtevalo odstranjevanje telesnih tekočin, uporabljenih kondomov in spolnih igrač. Poleg tega je moral Pines plačevati velike napitnine hotelskemu osebju, da bi preprečil uhajanje informacij v javnost.

Pines še trdi, da ga je Diddy obravnaval »kot žival«, da bi dokazal svojo zvestobo, in da ga je reper večkrat izpostavil ponižujočim nalogam.

Obtožbe spolnega nasilja

Soočen je z zelo dolgo obtožnico. FOTO: Profimedia

Diddy se sooča tudi z mnogimi obtožbami spolnega nasilja. Med njimi je ženska, ki trdi, da jo je Diddy leta 1991 posilil tik pred smrtonosnim stampedom na košarkarski tekmi, ki jo je sponzoriral sam. Druga ženska,, ga obtožuje posilstva na njegovi »beli zabavi« leta 2006.

Graysonova navaja, da se dogodkov ne spominja natančno, saj je po zaužitju pijače izgubila zavest, vendar je po zabavi občutila bolečine in ugotovila, da je ostala brez spodnjega perila in denarja. Zaradi tega zahteva odškodnino v višini 15 milijonov dolarjev. Po njenih navedbah je po incidentu prejela anonimni klic z grožnjo, naj molči.

Odziv Diddyjevih odvetnikov

Combsovi odvetniki vse obtožbe zanikajo in jih označujejo za »fikcijo«. V izjavi za javnost so zapisali: »Gospod Combs nikoli ni spolno zlorabljal ali trgoval z ljudmi. Obtožbe, kot so te, so pogosto brez dokazov in motivirane z željo po denarju. Prepričani smo, da bo resnica prišla na dan.«

Kljub zanikanjem se seznam tožb proti Diddyju daljša. Primeri vključujejo obtožbe trgovine z ljudmi, spolnega nasilja in drugih kriminalnih dejanj. Javnost nestrpno pričakuje sodni epilog.