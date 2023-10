Argentinec Messi in Španka Bonmati sta dobitnika zlate žoge za leto 2023 (FOTO)

Argentinec Lionel Messi in Španka Aitana Bonmati sta dobitnika prestižne nogometne nagrade zlata žoga za leto 2023. Na slavnostni prireditvi v Parizu so danes podelili še nagrade najboljšim strelcem, mladim nogometašem in ekipam v letu 2023.

FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Nagrado zlata žoga za najboljšega nogometaša - letos je doživela že 67. izvedbo - in od leta 2018 tudi za najboljšo nogometašico tradicionalno podeljuje francoska revija France Football. Slavnostna podelitev je potekala v gledališču Chatelet v Parizu.

Za Messija je to že osma nagrada zlata žoga v karieri. Kot dobitnik prestižnega priznanja je nasledil Francoza Karima Benzemaja, ki ga je lani dobil prvič v karieri. Tudi Bonmati je prestižno nagrado dobila prvič, nasledila je rojakinjo Alexio Putellas, ki je bila najboljša v letih 2021 in 2022.

FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Med ekipami sta bila najboljša Manchester City v moški in Barcelona v ženski konkurenci.