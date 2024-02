Boleči padci Jackie Kennedy

Najtežji dan v življenju Jacqueline (Jackie) Kennedy se je začel kot sončen dan in končal s tragedijo, ki je pretresla cel svet. 22. novembra leta 1963 je bil namreč v Dallasu ustreljen njen mož, tedanji predsednik ZDA John F. Kennedy.

Vdova se je z otrokoma Carolino in Johnom mlajšim iz Bele hiše odselila 2. decembra istega leta, voznika, ki ga je imela po tem na razpolago, je vedno prosila, naj jo vozi po ulicah, od koder se Bele hiše ne vidi.

Spomini so bili preveč boleči in ni prenesla pogleda na stavbo, kjer je nekoč živela z možem.

Jackie sicer nikoli, niti po smrti moža, ni javno govorila o njunem zakonu, zavrnila je tudi vse ponudbe, naj o njem napiše knjigo. Napisanih je veliko njenih biografij, a ona ni sodelovala pri nastajanju niti ene.

So pa kljub temu v javnost prišle podobnosti o njenem življenju, ki so večini neznane.

Ena od njih je denimo ta, da se je Jackie nameravala ločiti od Johna, saj ni več mogla prenašati njegovih številnih afer.

Še pred poroko je imel ta pravi harem ljubic, njegov najljubši hotel za skoke čez plot je bil Mayflower v Washingtonu.

Eden od dogodkov, ki je pri njej pomenil kapljo čez rob, je bilo praznovanje predsednikovega rojstnega dne leta 1962 v Madison Square Gardnu, ko mu je zapela Marilyn Monroe.

O svojih načrtih je najprej govorila z mamo, a možev oče je bil tisti, ki ji je preprečil, da bi postala prva prva dama, ki bi se ločila od aktualnega predsednika.

Domnevno ji je ponudil milijon dolarjev, če opusti misel na ločitev, na kar mu je Jackie odgovorila: »Stalo te bo 20 milijonov, če bo tvoj sin domov prinesel kakšno spolno bolezen od svojih priležnic.«

Pogovor se je odvijal potem, ko se je Jackie nenajavljena pojavila v moževi pisarni in ga zalotila v kočljivem položaju s tajnico Peggy Ashe.

Kennedy je, še preden je postal predsednik, imel pisano množico ljubic, zaradi česar sta se žena in tedaj še senator stalno prepirala.

Nekega večera, ko se je vrnil s srečanja z eno od njih, sta se sprla tako glasno, da ju je slišala cela ulica.

Vse skupaj se je slabo končalo za Jackie, saj jo je John, da bi si opral ime, poslal v psihiatrično ustanovo, kjer je prestala tri terapije z elektrošoki. Uradno zaradi depresije.

Jackie moževe družine ni marala. Edina oseba, ki jo je cenila, je bil oče Joseph Patrick Kennedy starejši. V zgodnjih dnevnikih je opisovala družinska srečanja in en zapis se bere:

»Stari Joseph je edini, ki se zna obnašati za mizo. Ostali Kennedyji so kot svinje. Teddy in Bob sta se skoraj stepla zaradi pire krompirja in kdo ga bo dobil več.«

Po smrti moža ni bila dolgi samska. Imela je veliko oboževalcev, a pet let kasneje se je poročila z grškim milijarderjem Aristotelom Onassisom.

V njenem rojstnem mestu Southamptonu in v celi Ameriki je s tem sprožila val ogorčenja. Podobno se je javnost odzvala več desetletij kasneje, tedaj, ko se je razvedelo, da se princesa Diana sestaja z Dodijem Al Fayedom, piše newser.com.