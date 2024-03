Nicolas Cage ni bil plačan za oskarjevsko vlogo

Ameriški igralec Nicolas Cage se, kot kaže, ne razburja pretirano zaradi tega, koliko je zaslužil oziroma ni zaslužil z vlogo Bena Sandersona v filmu Zbogom, Las Vegas. Kakor je povedal v nedavnem intervjuju z revijo Business Insider na filmskem festivalu South by Southwest (SXSW), je »verjetno res«, da za vlogo, ki mu je prinesla tako zlati globus kot oskarja za najboljšo moško vlogo, sploh ni bil plačan.

Nicolas Cage in Elizabeth Shue v Zbogom, Las Vegas FOTO: Lumiere Pictures/PR

»A o tem sploh nisem razmišljal,« je pojasnil Cage in dodal, da je »absolutno moral odigrati to vlogo«. Film Zbogom, Las Vegas iz leta 1995 spremlja nekdanjega scenarista in samomorilskega alkoholika Bena Sandersona, ki se odloči, da se bo v igralniški prestolnici ZDA zapil do smrti, potem ko izgubi službo, družino in prijatelje. Pri maratonskem popivanju spozna prostitutko Sero, ki jo igra Elizabeth Shue in s katero razvijeta nenavaden odnos. »V mojih mislih ni bilo nobenega dvoma, da bo to izjemno doživetje in izjemen film. Nisem se mislil ustaviti – če mi plačajo ali ne, sem hotel to posneti,« je povedal Cage o filmu, posnetem po napol avtobiografskem romanu Johna O'Briena, ki je kmalu po prodaji avtorskih pravic za knjigo naredil samomor.

Če mi plačajo ali ne, sem hotel posneti ta film.

Brez honorarja

Cage je za vlogo samomorilskega alkoholika prejel oskarja. FOTO: Reuters

Režiser filma Zbogom, Las Vegas Mike Figgis je v predlanskem intervjuju za podkast Zgodilo se je v Hollywoodu revije The Hollywood Reporter povedal, da ne on ne Cage za film nista prejela dogovorjenega plačila v višini 100.000 dolarjev (zdaj bi bilo to okoli 92.000 evrov). »Rekli so, da film ni nikoli ničesar zaslužil,« je Figgis povedal o studiu Lumiere Pictures, ki je financiral snemanje štiri milijone dolarjev (3,7 milijona evrov) vrednega projekta. A kakor je dejal, je njegova kariera po tem filmu spet zaživela: »Za naslednji film, ki sem ga posnel, sem bil zelo dobro plačan, Nicolas pa je v enem letu že služil po 20 milijonov na film,« je povedal Figgis.

46 milijonov evrov je zaslužil Zbogom, Las Vegas.

Zbogom, Las Vegas je poleg hvalospevov filmskih kritikov prinesel tudi zlati globus in oskarja Nicolasu Cageu ter nominacije za režijo, priredbo scenarija in glavno žensko vlogo (Elizabeth Shue). In izkazal se je tudi za finančni uspeh, saj je v blagajne po svetu prinesel okoli 50 milijonov dolarjev (46 milijonov evrov), kar pomeni, da je studiu več kot desetkrat povrnil vloženi denar.