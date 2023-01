Neverjetno! Pevka v eni uri zaslužila vrtoglavih 35 milijonov

Svetovno znana ameriška pevka Beyonce je po petih letih premora nastopila v Dubaju ob odprtju novega hotela. Koncert je trajal uro in pol, organizatorji pa so pevki za to plačali neverjetnih 35 milijonov dolarjev, piše The Daily Mail. Na odru se je pevki pridružila tudi njena starejša hčerka Blue Ivy. Soprog Jay-Z in njena starša Tina in Mathews Nolz so bili med publiko, pišejo ameriški mediji.

Kljub temu, da so gostom prepovedali objavo posnetkov in fotografij z nastopa, jih je nekaj le prišlo na družbena omrežja.

Šov se je začel kot gledališčna predstava. Violinistke so najprej stopile na oder v rdečih oblekah, sledile so Beyonsine plesalke in drugi glasbena spremljeva.

Beyonce se je med večerom trikrat preoblekla. Najprej je na oder stopila v rumeni obleki s perjem in korzetom, nato v rdečem kombinezonu in na koncu še v prozorni kratki obleki, okrašeni s kristali.

Nastop je začela s pesmijo At Last Ette James, sledili pa so njeni hiti, kot so Beautiful Liar, Halo, Crazy in Love in drugi. Zanimivo je, da Beyonce ni zapela niti eno pesem s svojega zadnjega albuma Renaissance iz leta 2022, ki je nominiran za Grammyja.

Koncerta so se lahko udeležili le gostje z VIP vstopnicami, za katere je veljalo pravilo svečane obleke. Prisotne je navdušil tudi velik ognjemet, med znanimi osebami, ki so se dogodka udeležili pa so bile Chloe in Halle Bailey, Nia Long, Kendall Jenner in Rebel Wilson.

Bivanje v hotelu za 285.000 dolarjev na noč

V Dubaju so tako s nastopom Beyonce odprli nov luksuzni hotel. Za suito, kjer je Beyonce bivala, je treba odšteti 142.000 dolarjev na noč. Gre za štirisobni apartma s kinodvorano in teraso z manjšim bazenom. Med dražjimi suitami je stanovanje s 15 sobami, zanj pa je treba plačati 285.000 evrov na noč. Ob tem vsi gostje hotela dobijo v dar pozlačene zobne ščetke, glavnik, britvice in kozmetiko. Hotel med drugim ponuja tudi osebne varnostnike in možnost meditacije z delfini.