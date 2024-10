Nevarnost spleta primerja s temno ulico

Eva Mendes in Ryan Gosling sta zaljubljena že več kot desetletje, v tem času sta se jima rodila tudi dva otroka, ki ju vzgajata nekoliko po svoje, zasebno življenje pa zavzeto skrivata pred očmi javnosti. Kljub temu je znano, da desetletna Esmeralda in dve leti mlajša Amada ne obiskujeta šole, igralca sta se namreč odločila, da ju bosta raje šolala doma, predvsem zato, da lahko družina čim več časa preživi skupaj.

Mendesova se je tudi odločila, da bo zaradi otrok svojo kariero postavila na stranski tir, in čeprav deklic ne šola sama, saj je že pred časom priznala, da je to enostavno preveč zanjo, prav tako pa nima potrebnega znanja, v vseh teh letih Ryan in Eva nista zaposlila varuške, ampak za deklici skrbita povsem sama, ju sama zabavata, kuhata za vso družino in vse drugo, kar počno čisto običajni starši. Imata pa nekaj vzgojnih prijemov, ki so v današnjem času bolj izjema kot pravilo.

Njuni hčerki ne samo, da nimata lastnih pametnih telefonov, Eva in Ryan jima ne dovolita niti, da bi brskali po spletu. »Nikoli ne bi mogla hčerke postaviti pred računalnik in ji dovoliti, da na spletu nekaj poišče. Kar se mene tiče, je to povsem enako, kot da bi jo sredi noči postavila na ulico in ji rekla, naj se malo sprehodi naokoli. Vem, da to zveni ekstremno, a tako se počutim,« je v nedavnem intervjuju razkrila 50-letna igralka, ki se je v partnerja in očeta svojih otrok zaljubila na snemanju filma Grehi očetov leta 2011. Takrat sta oba vedela, da bi skupaj rada ustvarila družino, na njuno srečo pa so se povsem ujemali tudi njuna pričakovanja glede družine ter vrednote, ki sta jih želela privzgojiti bodočim otrokom.

Življenje sta povsem podredila hčerkama. Foto: Zohra Bensemra/Reuters

Tako denimo ne želita, da bi njuni hčerki odrasli v razvajeni ženski, ki ne bi znali ceniti, kako posebno in privilegirano je njuno življenje.

»V primerjavi z večino otrok po svetu imata ogromno srečo, da sta se rodili premožnemu paru v svobodni državi. Dobili bi lahko vse, kar jima srce poželi, a z Ryanom tega ne počneva. Večkrat jima poveva, kako sva odraščala sama, da nisva imela nič, pogosto kot otroka nisva niti vedela, ali bo za večerjo kaj na mizi ali bova šla spat lačna. Bistveno je, da se zavedata, da življenje, ki ga živita, ni normalno, ni običajno,« je pojasnila Eva, ki se sicer zaveda, da so zgodbe eno, živeti takšno življenje pa nekaj drugega, zato z Ryanom hčerki pogosto odpeljeta v dele mesta, kjer živijo manj premožni, skupaj pomagajo v zavetiščih za brezdomce in podobno.