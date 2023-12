Nepreklicen razhod: kraljica čez praznike sama

Desetletja sta sodelovala poslovno, sedem let sta bila v intimnem razmerju, sedaj pa se zdi, da se ljubezenska pravljica 54-letne kraljice božiča Mariah Carey in 14 let mlajšega Bryana Tanake končuje.

Pevka je ravno zaključila svojo tradicionalno mini božično turnejo koncertov z naslovom Merry Christmas One and All!, za njenim partnerjem, ki jo je vsa leta, odkar sta par, na njej vedno spremljal in ji bil v oporo, pa ni bilo sledu.

Njegova odsotnost je spodbudila govorice, da v razmerju nekaj ni v najlepšem redu, te so se še okrepile potem, ko je bila zvezdnica na tradicionalnem oddihu v Aspnu opažena sama, piše Daily Mail Online.

Tudi na zimske počitnice je torej prvič odšla brez producenta, igralca in plesalca, ni pa želela odgovarjati na vprašanja, ali je po novem res samska.

Do sedaj je par utrinke z božičnega druženja vedno objavljal na družabnih omrežjih.

Leta 2017 se je Tanaka partnerki pridružil celo med nastopom na odru, praznike pa nato preživel s pevko in njenima otrokoma, 12-letnima dvojčkoma Morrocanom in Monroe, ki ju ima iz zakona z Nickom Cannonom.

Letos skupne počitniške fotografije ni bilo. V bistvu posnetka, s katerega bi se smejala skupaj, nista objavila vse od marca.

Tedaj je on njej javno voščil za obletnico.

Da je pravljice res konec, piše tudi Page six, kjer kot razlog za razhod navajajo dejstvo, da bi on rad imel svojo družino, ona pa ne želi več imeti otrok.