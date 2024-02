Nenadoma umrl znani hrvaški pevec, star je bil komaj 36 let

V 37. letu starosti je nenadoma umrl zadrski pevec David Ricov, navaja Zadarski list.

David se je z glasbo ukvarjal že od malih nog in vedno pripravljen na dober žur, zato so ga imeli ljudje zelo radi. Ena zadnjih pesmi, ki jih je izdal, je bila 300 ludih svatova iz leta 2022, za katero je takrat dejal, da je to šele začetek nore glasbene poti in prelomnica v njegovem življenju.

Zadrski pevec je bil znan po sodelovanju s priljubljenim Bepom Matešićem, nastopal je na številnih festivalih, prva samostojna pesem, ki jo je izdal, pa je bila Di vitar ljubi masline leta 2012.

Zadnja leta je delal v Narodnem muzeju Zadar, bil pa je tudi lastnik podjetja, ki se je ukvarjalo z arheološkimi izkopavanji.