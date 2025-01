Nekaj tednov prezgodaj: princesa je rodila deklico, starša sta ji dala posebno ime

Britanska princesa Beatrice je rodila drugega otroka, hčerko, ki sta ji starša dala ime Athena Elizabeth Rose, so potrdili iz palače Buckingham.

Vnukinja kraljice Elizabete II., po kateri je punčka očitno dobila srednje ime, in njen mož Edoardo Mapelli Mozzi sta deklico pozdravila pred enim tednom, natančneje 22. januarja, Beatrice je rodila v Londonu.

»Kralj in kraljica ter ostali člani britanske kraljeve družine družine so navdušeni nad novico. Princesa Beatrice in gospod Mapelli Mozzi se zahvaljujeta osebju bolnišnice za čudovito nego,« med drugim piše v objavi palače na instagramu.