Nedolžnost izgubila pri 35 letih

Aprila na prodajne police po svetu prihaja biografija avstralske igralke in producentke Rebel Wilson, v kateri je med drugim razkrila, da je nedolžnost izgubila šele pri 35 letih. Igralka, ki je v začetku meseca dopolnila 44 let, je kljub temu dolgo lagala, da se je to zgodilo, ko jih je imela 23, predvsem zato, kot pravi, ker se ji ni ljubilo ljudem pojasnjevati odločitve, da s skokom med rjuhe počaka.

»Nekega dne sem imela pogovorov o tem dovolj in najboljši prijateljici sem rekla, da sem bila stara okrog 23 let, a da ni bilo nič posebnega, hotela sem samo opraviti s tem. Tako sem upala, da nadaljnjih vprašanj ne bo. Običajno sem, ko je pogovor nanesel na seks, zapustila prostor in prišla nazaj, ko se mi je zdelo, da bi lahko že zamenjali temo,« je bila iskrena Avstralka, ki ji je bilo obenem tudi precej nerodno, da je bila pri več kot 30 letih še vedno devica. »Ljudje so bili začudeni, ko je kdo omenil, da so nedolžnost izgubili v dvajsetih letih, češ da je to zelo pozno, jaz pa sem si mislila 'o, groza, kaj bodo šele mislili o meni, če povem resnico, bom izpadla kot največja zguba',« je dejala Wilsonova, ki se je zdaj le odločila iskreno spregovoriti tudi o tej temi, kot pravi sama, da bi pomagala drugim v podobni situaciji in jih opomnila, da ni nič narobe, če želijo s seksom počakati.

V preteklosti so jo privlačili moški. FOTO: Instagram

»Kje piše, da moramo vsi izgubiti nedolžnost kot najstniki? Ljudje imajo pravico čakati, dokler se ne počutijo pripravljene ali dovolj zrele. Ne nujno tako dolgo, kot sem jaz, a nihče ne bi smel v srednji šoli biti pod pritiskom,« je pribila Rebel, ki so jo v mladosti sicer privlačili fantje, trenutno pa je zaročena z modno oblikovalko Ramono Agruma, paru je nadomestna mama pred dvema letoma rodila tudi prvega otroka.

Wilsonova je večino življenja sicer prezirala zakonsko zvezo in bila prepričana, da se nikoli ne bo poročila, a se je to, ko je spoznala pravo osebo, kot pravi, spremenilo. »Menim, da sem se rodila 20 let prekmalu. Če bi bila dve desetletji mlajša, bi gotovo več časa posvetila raziskovanju svoje spolnosti. Tako pa sem kot najstnica ugotovila, da mi je všeč neki fant, to je bilo normalno in tu se je tudi končalo, čeprav sem kmalu ugotovila, da nekdaj le ni, kot bi moralo biti. Šele ko je umrl moj oče, sem začela malo eksperimentirati, ne le s spolnostjo, tudi s čustvi, naj se sliši še tako čudno. Takrat sem ugotovila, da zakon, čeprav se mi je zdel nekaj groznega in velika izguba časa, morda le ni tako slaba stvar in postala sem bolj odprta za to idejo,« je še dejala Rebel Wilson, ki se je leta 2020 odločila, da zavoljo zdravja povsem spremeni življenjski slog, posledično pa je v manj kot 12 mesecih izgubila 27 kilogramov.