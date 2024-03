Nečakinja pokojne princese Diane je sporočila veselo novico

Lady Kitty Spencer, prvorojenka grofa Charlesa Spencerja in nečakinja pokojne princese Diane, je na materinski dan, ki so ga na Otoku proslavili v nedeljo, sporočila veselo novico: z možem Michaelom Lewisom, južnoafriškim multimilijonarjem, ki si je premoženje ustvaril v modni industriji, sta dobila otroka! Zakonca spola nista razodela, je pa to, verjetno nehote, storila presrečna teta, Kittyjina sestra lady Amelia, ki je na družbenem omrežju izrekla prisrčno dobrodošlico nečakinji.

Kakor koli, 33-letna mamica in njen 32 let starejši mož sta si dom ustvarila v središču Londona, deklica pa se je verjetno rodila v kateri od elitnih bolnišnic v britanski prestolnici. Zakonca sta sicer velika oboževalca Italije; Kitty je tri leta študirala v Firencah, pri naših sosedih sta si pred tremi leti tudi obljubila večno zvestobo in tam preživela medene tedne. Dolgo se je ugibalo, da si bosta tam ustvarila dom, a za zdaj ostajata na britanskih tleh, zagotavljajo njuni bližnji, ki ju zasipajo s čestitkami ob družinski sreči. Poleg presrečnih staršev se nečakinje veselita Kittyjini sestri in brat ter še dve polsestri in še en polbrat; grofu Charlesu se je namreč v treh zakonih rodilo sedem otrok.

Komaj 11 jih je štel

Pri Spencerjevih pa kljub veseli novici mnogo glasneje odmeva Charlesova avtobiografija A Very Private School (Zelo zasebna šola), v kateri pisec razkriva šokantne zlorabe v otroštvu. Po navedbah 59-letnika naj bi ga v elitni ustanovi Maidwell Hall School v Angliji, kjer je več let bival v internatu, redno zlorabljala ena od zaposlenih, ki je bila takrat stara 19 ali 20 let, medtem ko jih je on štel komaj enajst; spodbudila naj bi ga celo, da je nedolžnost izgubil s prostitutko, h kateri naj bi se izmuznil med družinskim oddihom v Italiji.

7 otrok ima Dianin brat.

Spolno nasilje naj bi se v šoli dogajalo zelo pogosto, Charles pa ni bil edina žrtev, tudi zaposlena ni bila edina, ki se je nad dečki nasilno znašala. Ravnatelj naj bi jih redno pretepal, poškodbe pa so bile vidne vsem, zato so se zlorab vsekakor zavedali tudi starši, a so si raje zatiskali oči pred njimi, saj niso hoteli oblatiti ugledne ustanove, zatrjuje Charles, ki je šolo groze zapustil pri trinajstih letih in izobraževanje nadaljeval na Etonu. V šoli so se že odzvali na obtožbe in obvestili pristojne, ki bodo začeli preiskavo, ter spodbudili še druge morebitne žrtve, naj prijavijo morebitno zlorabo.

Charles Spencer je v iskreni avtobiografiji spregovoril o grozljivih zlorabah v otroštvu. FOTO: Daniel Leal/AFP via Getty Images

Kot je pojasnil grof Spencer, so ga ravno boleče izkušnje odvrnile od pobud, da bi tudi njegovi otroci odraščali v internatu. To jim je odsvetoval, nekateri pa so se kljub temu odločili za šolanje daleč od doma, a so se vsak konec tedna vračali k staršem.