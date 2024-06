Ne prenese šal na svoj račun

Ponudnik pretočnih vsebin Netflix je v začetku maja navdušil ljubitelje stand up komedije z, kot so ga opisali, največjim roastom vseh časov. Četica komikov se je kar tri ure norčevala iz zvezdnika ameriškega nogometa Toma Bradyja, ki je na tej strani Atlantika morda bolj znan kot nekdanji mož ene najuspešnejših manekenk vseh časov Gisele Bündchen.

Šale so bile, kot se za roast, posebno obliko stand up komedije, spodobi, precej brutalne, Brady je pozneje povedal, da ni prav dobro vedel, v kaj se spušča, in da izkušnje ne bi ponovil, prav zaradi roasta pa se je zdaj menda končala še zveza med Gisele in Joaquimom Valentejem.

Poročena sta bila 13 let. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

»Joaquim je povsem običajen fant, ni vajen pozornosti, ki je je deležen zaradi Gisele, šale, ki so jih na njegov račun zbijali komiki, pa so bile kaplja čez rob,« je ameriškim medijem povedal vir blizu Valenteju. Joaquim je bil, preden se je zaljubil v Gisele, njen trener džiudžica, in prav na ta račun v omenjeni oddaji ni manjkalo šal. »Edina bolj neumna stvar kot to, da si se strinjal s tem roastom, je, da si Gisele predlagal, naj poskusi džiudžic,« se je iz Toma Bradyja denimo ponorčevala komičarka Nikki Glaser, Kevin Hart, ki je dogodek tudi povezoval, pa je pristavil: »Jezus, Tom. Si eden najpametnejših igralcev ameriškega nogometa, kako nisi slutil, kaj se dogaja? Po osmih treningih na dan je imela mesece pozneje Gisele še vedno beli pas. In edine modrice, ki jih je dobila med treningom, so bile na njeni zadnji plati.«

»S tem, ko je potrdil sodelovanje, je Tom Joaquima poslal v žerjavico po kostanj, seveda je bilo vsem jasno, da se bodo norčevali tudi iz njega, ne nazadnje ga mnogi krivijo za razpad zakona med Tomom in Gisele,« je še dejal omenjeni vir. Gisele je sicer večkrat povedala, da se je z Joaquimom zapletla šele po koncu zakona z Bradyjem, uradno sta se v javnosti kot par pojavila lansko poletje, ločitev zakoncev pa je bila končana leta 2022.

Dogodek je povezoval Kevin Hart, ki je znan po ostrem jeziku. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

»Gisele je bila globoko razočarana nad šalami o sebi. Ni ji všeč, da so omenjali Joaquima, in za razpad zveze krivi prav Toma. Prepričana je, da bi bilo vse drugače, če bi zavrnil sodelovanje,« pravi vir. Oboževalci svetlolasega športnika medtem menijo, da je odziv 43-letne manekenke in mame treh otrok pretiran, saj da bi morala vedeti, kakšne šale se zbijajo na roastih, in da bo zagotovo tarča tudi sama, pa seveda njen novi partner.