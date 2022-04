Vojvodinja Cambriška na uradnih portretih drugačna, kot smo jo vajeni

Vojvodinja Cambriška je minuli konec tedna dopolnila 40 let in ob tej priložnosti je, kot je v navadi, javnost razveselila z uradnim portretom. Pravzaprav so bili portreti kar trije, vse pa je posnel italijanski fotograf Paolo Rovesi, ki je bil nad sodelovanjem z vojvodinjo navdušen.

Vedno bližje je temu, da postane kraljica, in ta portret nakazuje, da se tega zaveda.

Da bi bili posnetki čim bolj sproščeni, ji je zavrtel nekaj rock'n'roll pesmi, Kate pa je menda celo zaplesala. A javnost za zdaj teh posnetkov ni videla, saj se je bodoča britanska kraljica raje odločila deliti tiste bolj uradne. Enega so izbrali celo njen mož in otroci. Na njem Kate nasmejano zre naravnost v kamero, lasje pa ji sproščeno padajo prek ramen.

Vojvodinjin najljubši portret pa je povsem drugačen in veliko bolj uraden. Rovesi jo je v objektiv ujel s profila, ko zasanjano zre v daljavo. Navdih za to fotografijo je menda iskala med starimi portreti nekdanjih kraljic in fotografija res močno spominja na portret kraljice Alexandre iz leta 1864. Ker je Kate študirala umetnostno zgodovino, diplomsko nalogo pa je napisala prav o viktorijanski fotografiji, tisti, ki jo poznajo, nad izbiro niso bili presenečeni, da mu je vojvodinja pred fotografiranjem pokazala nekaj primerov, česa si želi, pa je priznal tudi Rovesi.

Hotela je posnemati slog viktorijanske fotografije. FOTO: Paolo Roversi/Reuters

Da je delo odlično opravil, so se strinjali tudi Britanci, ki Kate niso vajeni v tako resni pozi, saj je na fotografijah običajno nasmejana, tudi njen pogled je usmerjen naravnost v kamero. »Mislim, da je bila to odlična izbira za 40. rojstni dan. Vedno bližje je temu, da postane kraljica, in ta portret nakazuje, da se tega zaveda, da je pripravljena,« je dejal vir blizu družine Cambridge.