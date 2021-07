Natakar bi rad bil kralj

1956.

leta je bil rojen Albert Sola.

Všeč so mu vse Juan Carlos naj bi Albertovo mamo, ki je ob srečanju štela 18 let, spoznal v petdesetih letih prejšnjega stoletja, šest let preden se je poročil s Sofio. Španski zgodovinar Martinez Ingles je nekdanjega kralja opisal kot čisto pravega zasvojenca s seksom in celo spolnega predatorja, ki je v posteljo spravil množico svetovnih zvezd, plemkinj in povsem običajnih žensk. "Ko so v igri ženske, ne diskriminira, vse so mu všeč," pravi Ingles.

Ker je starejši od Felipeja, je prepričan, da bi moral Španiji vladati on. FOTO: Reuters

V Katalonskem mestu La Bisbal d’Empordà živi 65-letni, ki se preživlja z delom v restavraciji, a kot pravi sam, je on tisti, ki bi moral biti španski kralj, in ne. Sola naj bi bil namreč nezakonski sin nekdanjega kralja, in ker je starejši od Felipeja, bi vladanje moral prevzeti on. Zaradi te trditve je v domačem mestu pravi mali zvezdnik, nedavno je o svojem življenju spregovoril celo za ugledni ameriški časnik New York Times, in menda ga vedno pogosteje obiskujejo ljudje z vseh koncev sveta, ki ga želijo spoznati, njegovi zgodbi prav vsi tudi verjamejo.Za to imajo več razlogov. Albert Sola je precej podoben Juanu Carlosu, nič nenavadnega tudi ne bi bilo, če bi imel nekdanji kralj nezakonske potomce, saj je že od nekdaj znan kot velik ženskar, spal naj bi z malo manj kot 5000 ženskami, tudi trenutno se pred škandalom, ki ga je zakuhal v domovini, v Abu Dabiju skriva z ljubico, ženoje pustil doma.Albert Sola je kot otrok postal sirota in prva leta življenja je preživel na kmetiji na Ibizi, nato se je z družino, ki ga je posvojila, preselil v dvorec v Barcelono. Kot pravi, je vedno imel občutek, da ga nekdo čuva. Ko je bil nekoliko starejši, je od neznanega dobrotnika prejel motorno kolo, ko je opravil vozniški izpit, še avto. Albert se je rodil leta 1956, ko je Španiji vladal diktator, dežela pa je bila izjemno konservativna, in otroci, ki so se rodili neporočenim parom, niso bili dobro sprejeti, zato menda razume odločitev Juana Carlosa, da ga ne prizna kot svojega. Da je drugačen od vrstnikov, je menda prvič posumil, ko je ponj med služenjem vojaškega roka prišel helikopter, da bi ga odpeljal obiskat očima.Leta 1982 je obiskal center za socialno delo v Barceloni, kjer hranijo dokumente o lokalnih posvojitvah, a mu jih direktor ni želel pokazati, dejal je le, da je bila njegova posvojitev ena najbolj zapletenih v zgodovini njihovega centra. Ko je leta 1999 nekaj časa živel v Mehiki, so mu diplomati menda dejali, da so bili prepričani, da pripada vplivni družini, zato je po vrnitvi v domovino znova zahteval dokumente o posvojitvi, tokrat se je obrnil na sodnika, ki naj bi bil podučen o njegovem primeru. In prav ta sodnik naj bi bil tisti, ki mu je povedal, da je njegov oče Juan Carlos.Ko so ga pozneje o tem spraševali novinarji, je sodnik vse skupaj sicer zanikal. Sola je nato začel pisati v kraljevo palačo in večkrat izrazil željo, da bi se srečal s kraljem, prosil ga je tudi za test očetovstva, a v več kot desetletju ni prejel niti enega samega odgovora.