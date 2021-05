Napadli zmagovalce Evrovizije Italijane: posnetek šokiral številne (VIDEO)

Evrovizija je za nami. Dobili smo nove zmagovalce, a tudi dogodek, ki je za konec vrgel madež na dolgo pričakovano prireditev na Nizozemskem.Po družabnih omrežjih je zakrožil posnetek glavnega pevca zmagovalcev benda Måneskin, ki so se predstavili s pesmijo Zitti E Buoni, na kateri se vidi, kako sez glavo skloni k mizi. Nekateri komentatorji so posnetek pospremili z besedami, da je 22-letni roker snifal kokain. Lahko si predstavljate s kakšno hitrostjo se je širila takšna vest ... Nekateri so zahtevali takojšnjo diskvalifikacijo Italijanov, spet drugi pa so bendu krili hrbet: »Sprijaznite se, Italija je zmagala!«Na novinarski konferenci, ki klasično sledi po zmagi, je bilo bendu zastavljeno vprašanje o uživanju drog med prireditvijo. Damiano je zanikal, da bi to bilo res: »Ne drogiram se.«»Tomas je z nogo razbil kozarec,« je dejal in pojasnil, da je le pomagal odstraniti razbitine. »Ne uživam kokaina. Prosim, ne govorite tega.«Skupina se je odzvala, da so šokirani zaradi obtožb o uživanju drog: »Smo proti drogam in nikoli nismo uporabljali kokaina. Pripravljeni smo se testirati, saj ničesar ne skrivamo. Tukaj smo, da predstavimo svojo glasbo.«»Ne moremo povedati, kako srečni smo, da smo zmagali, ob tem pa bi se želeli zahvaliti za podporo. Rock 'n' roll nikoli ne umre. Radi vas imamo,« so zaključili.