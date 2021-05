Odštevamo do velikega finala: zmago napovedujejo našim sosedom (VIDEO)

Zvečer bodo vse oči uprte v televizijske ekrane, saj nas čaka veliki evrovizijski finale. V Rotterdamu se bo zvečer odvijal sklepni večer 65. tekmovanja za pesem Evrovizije, na katerem bo znano, katera pesem je najbolj navdušila evropsko občinstvo in žirije. Poleg desetih pesmi iz dveh predizborov bo na sporedu še pet skladb velikih pet - Francije, Nemčije, Italije, Španije in Velike Britanije - ter Nizozemske kot zadnje zmagovalke.Našase je morala žal posloviti že v polfinalni oddaji, saj ni prejela dovolj glasov. Stalnica, ki spremlja ta veliki glasbeni dogodek, pa so tudi evrovizijske stavnice, ki napovedujejo, komu se nasmiha zmaga ter kdo za to praktično nima možnosti.Na stavnicah trenutno vodi Italija, tik za njo je Francija. Pesem Srbije, ki je navdušila tudi marsikaterega Slovenca, je trenutno na 18. mestu, na zadnjem pa se je znašla Španija. Ali se bodo napovedi uresničile, bodo odločili evropski poslušalci in gledalci ter strokovna komisija.