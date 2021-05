Razkrivamo, koliko je zmanjkalo Sloveniji za uvrstitev v finale Evrovizije

Evrovizijskega spektakla je konec ( zadnje minute je zaznamoval napad na zmagovalce Italijane, več o tem na povezavi ). Za Slovenijo ga je bilo sicer že nekoliko prej, v polfinalu, saj se nam s pesmijoAmen ni uspelo uvrstiti v finalni večer. Če ste se spraševali, koliko nam je zmanjkalo, spodaj objavljamo rezultate, saj so prireditelji šele po zaključku prireditve končno razkrili točke, ki so jih posamezni izvajalci oziroma države zbrale na predizborih.Slovenija je nastopila na prvem in je zbrala 44 točk. Zmagovalka večera Malta jih je imela 325, deseti na lestvici, ki je še ostala v boju za zmago (tisti, ki so se uvrstili na slabše mesto, niso dobili možnosti novega nastopa na velikem evrovizijskem odru), Norveški, so dodelili 115 točk. Naši sosedi Hrvati so jih zbrali 110 in so za las zgrešili finale.Spodaj objavljamo še druge izide obeh predizborov:Malta – 325 točkUkrajina – 267 točkRusija – 225 točkLitva – 203 točkeIzrael – 192 točkCiper – 170 točkŠvedska – 142 točkAzerbajdžan – 138 točkBelgija – 117 točkNorveška – 115 točkHrvaška – 110 točkRomunija – 85 točkSlovenija – 44 točkAvstralija – 28 točkSeverna Makedonija – 23 točkIrska – 20 točkŠvica – 291 točkIslandija – 288 točkBolgarija – 250 točkPortugalska – 239 točkFinska – 234 točkGrčija – 184 točkMoldavija – 179 točkSrbija – 124 točkSan Marino – 118 točkAlbanija – 112 točkDanska – 89 točkAvstrija – 66 točkEstonija – 58 točkPoljska – 35 točkČeška – 23 točkGruzija – 16 točkLatvija – 14 točk