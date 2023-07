Naomi Campbell pri 53 postala mamica

Divji manekenki, katere življenje so zaznamovali številni škandali, odvisnosti in najrazličnejše obsodbe, nihče ne bi pripisal materinskega čuta, a lepotico je očitno po 50. letu življenja le srečala pamet. Pri 53 je namreč že v drugo postala mamica, tokrat sinu, pravo božje darilo, kot je opisala naraščaj, pa se je pridružil dveletni sestrici.

»Dragi moj srček, vedi, da si neskončno cenjen in obdan z ljubeznijo od trenutka, ko si nas počastil s svojo prisotnostjo,« je Naomi Cambell zapisala na svojem profilu na instagramu ob fotografiji, na kateri skupaj s hčerko drži malčka za roko. Objavi je sledil plaz čestitk, med njimi so supermanekenki posredovale najlepše želje nekdanja sotrpinka z modnih brvi Claudia Schiffer, modna oblikovalka Donatella Versace in pevka Kelly Rowland, podrobnosti o dečkovem rojstvu pa Naomi ni razodela. Česar tudi ne gre pričakovati, glede na to, da je v tančico skrivnosti še vedno zavit hčerkin prihod na svet. Spomnimo, lepotica, ki je vsaj uradno že dolgo samska, je takrat zatrdila le, da je deklica njen biološki otrok in da je ni posvojila, in ker je Naomi še nekaj tednov pred njenim rojstvom pozirala z manekensko ploskim trebuhom, je hčer najverjetneje rodila nadomestna mati.

Še vedno ni znano niti dekličino ime, zato se lahko tudi za sinovim obrišemo pod nosom, Naomi pa zadnja leta, odkar je končno odrasla in se soočila z bremeni življenja kot zrela oseba, skrbno varuje svojo zasebnost, povedo njeni bližnji.