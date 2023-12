Največ nominacij za zlate globuse je pobral filmski fenomen Barbenheimer

Z RAZGLASITVIJO nominirancev za zlate globuse se je sezona podeljevanja najprestižnejših nagrad filmske industrije tudi uradno začela! In očitno bo nadaljevala trend letošnjega leta, ko se je med pastelno feministično satiro Barbie in dramo Oppenheimer o izumitelju jedrske bombe bil srdit boj za prvo mesto filmskega hita leta. Ta je bil tako tesen, da se je za sicer povsem različni filmski mojstrovini pojavila skovanka Barbenheimer. In kot je Barbenheimer obvladoval kinematografski svet, tako bo, se zdi, gospodoval tudi prihajajočemu boju za odličja. Barbie gre v boj za zlate globuse, ki so bili dolga leta skoraj napovednik za najodličnejše oskarje, namreč s kar devetimi nominacijami, z le eno nominacijo manj pa ji je tik za petami Oppenheimer.

Drama Oppenheimer je zaradi Ciliana Murphyja in Emily Blunt v igri tudi za kipca za najboljšega igralca in najboljšo stransko igralko. FOTO: Melinda Sue Gordon/universal Pic

Kinematografski senzaciji in najbolj dobičkonosnemu filmu leta, pod katerega se je podpisala režiserka Greta Gerwig, se med drugim nasmihajo najpomembnejša odličja za naj film v kategoriji komedij, za scenarij in režijo, zaradi Margot Robbie kot Barbie in Ryana Goslinga kot Kena pa tudi za glavno igralko in stranskega igralca. Feministična satira, ki je z julijskim prihodom v kinematografe ves svet potopila v rožnato barvo, je pobrala tudi kar tri nominacije v kategoriji za najboljšo pesem, nasmiha pa se ji še kipec v popolnoma novi kategoriji – za dosežek v kinematografih. S skupno devetimi nominacijami se je vpisala v zgodovino zlatih globusov tudi kot drugi največkrat nominirani film, s čimer se je postavila ob bok muzikalu Kabaret iz leta 1972. Več nominacij, skupno enajst, je doslej pobral le film Nashville Roberta Altmana iz leta 1974.

Je prek zlatih globusov, ki so se preoblikovali v neprofitno organizacijo z raznolikim članstvom, zavel svež vetrič? FOTO: Reuters

Film Oppenheimer o nastanku atomske bombe v režiji Christopherja Nolana, ki je žel hvale kritikov, je med drugim nominiran za najboljšo dramo in najboljšega režiserja ter za naj scenarij, ima pa tudi tri igralske nominacije – za glavno moško vlogo zaradi Cilliana Murphyja, medtem ko sta v stranskih vlogah navdušila Emily Blunt in Robert Downey Jr. V kategoriji največjega dosežka v kinematografih se bo pomeril z uspešnicami Barbie, Varuhi Galaksije: 3. dejanje, John Wick 4, Misija: Nemogoče – Maščevanje, 1. del, Spider-man: Potovanje skozi Spider-svet, Brata Super Mario Film in Taylor Swift: The Eras Tour.

7. januarja se bo odvila 81. podelitev.

Dirki za odličja se s po sedmimi nominacijami pridružujejo Morilci cvetne lune Martina Scorseseja in Nesrečna bitja, pet nominacij pa so dobila Pretekla življenja. Ob Scorsesejevem filmu in Preteklih življenjih se za kipec najboljše drame potegujejo še filmska biografija Maestro ter ljubljenca evropskih filmskih festivalov Anatomija padca in Interesno območje. Slednja sta tudi v dirki za najboljši tujejezični film. Med komedijami pa so – ob Barbie in Nesrečnih bitjih – najbolj prepričali še Air, American Fiction, The Holdovers ter May December.

Televizijskim zaslonom je kraljevala družinska saga HBO Nasledstvo. FOTO: Hbo

Zlate globuse podelijo tudi za področje televizije. Televizijska serija Nasledstvo je dobila največ nominacij, devet. Precej zadaj, s petimi nominacijami, ji sledita komični seriji The Bear in Only Murders in the Building.