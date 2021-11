Najboljša šefica na svetu: zaposlene častila z 10.000 dolarji in letalskimi vozovnicami

Tri leta po tem, ko je bila na Forbesovo lestvico najbogatejših uvrščena kot najmlajša milijarderka na svetu, se je Sara Blakely znova znašla v središču pozornosti. Priljubljena podjetnica se je namreč odločila, da bo uspeh svojega podjetja proslavila na poseben način in za to nagradila svoje zaposlene.

Blakelyjeva je tako prevzela titulo »najboljše šefice na svetu«, saj je vsakega svojega zaposlenega nagradila z 10.000 ameriškimi dolarji in dvema letalskima vozovnicama za prvi razred za katero koli destinacijo na svetu. To je storila zaradi poslovnega uspeha svojega podjetja Spanx, katerega velik delež je pred kratkim kupil Blackstone. Veselo novico je sporočila na veliki zabavi in ​​ob druženju z več kot 500 sodelavci.

Zbranim na zabavi je pojasnila, da tako velik uspeh podjetja brez njihove pomoči ne bi bil mogoč, in da je neskončno hvaležna za podporo, ki so ji jo nudili.