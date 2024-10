Najbolj raznoliki Angelčki do zdaj (FOTO)

Victoria's Secret že dolgo velja za eno najprestižnejših znamk spodnjega perila, njene modne revije pa so pravi spektakel, ki vključuje glasbene nastope največjih svetovnih zvezd, razkošno scenografijo in kostumografijo. Postati angelček, kot pravijo manekenkam, ki predstavljajo kreacije Victoria's Secret, je bil od nekdaj cilj mnogih, ki jim je že uspelo v modnem svetu, ter sanje deklet, ki so si pot tja šele utirale. A kriteriji so bili visoki, dekleta so morala ustrezati točno določenim parametrom glede višine in teže, na avdicijah so jim merili celo obseg stegen in nadlakti, vse je moralo biti popolno in brez grama odvečne maščobe.

Med tistimi, ki so revijo popestrili z glasbo, je bila tudi legendarna Cher. Fotografije: Angela Weiss/Afp

Dekleta so bila pripravljena za prostor na brvi hujšati do ekstremov, mnoge so bile nato na reviji tako slabotne, da so izgubile zavest, utrpele so trajne zdravstvene težave zaradi nezdravih metod hujšanja in razvile kopico prehranskih motenj. Tiste, ki so bile primorane zapustiti ne le Victoria's Secret, ampak celo modno industrijo, so se pred časom le opogumile in izpovedale krutost tega na videz glamuroznega sveta, ki pa je v resnici vse prej kot to.

Tako so nad modne ustvarjalce začele deževati kritike, a šele v zadnjem času je mogoče opaziti premike na boljše. Za to je močno zaslužna družba, ki ima dovolj razlikovanja glede na starost, spol, spolno usmerjenost, barvo kože, višino, težo in kar je še tega, takšno razmišljanje pa pronica v vse dele družbe, tudi na modne brvi.

Alex Consani je zelo uspešna transspolna manekenka.

Letošnja modna revija Victoria's Secret, prva po šestih letih, je tako postregla s pestro paleto različnih modelov, ne le temnopoltih in bledoličnih, odločili so se tudi za močnejše, znova so na brv stopile nekdanje supermanekenke, ki zaradi let redko dobijo priložnost podoživeti dneve, ko so bile na vrhuncu slave, na povabilo sta se odzvali tudi transspolni manekenki Valentina Samapaio in Alex Consani.

Tyra Banks je podoživela trenutke nekdanje slave kot Viktorijin angelček.

Revijo je odprla Gigi Hadid.

Od nekdanjih angelčkov so se pred množico modnih navdušencev sprehodile Tyra Banks, Kate Moss, Candice Swanepoel in Adriana Lima, seveda pa ni smela manjkati najuspešnejša manekenka med močnejšimi Ashley Graham. Poleg njih so krasno spodnje perilo, ki praviloma več odkriva, kot skriva, predstavile sestri Bella in Gigi Hadid, slednji je pripadla celo čast, da je revijo odprla in se po brvi sprehodila z največjimi krili, ki so se barvno popolnoma ujemala z nežno rožnatim svilenim pajacem, ki ga je predstavila obiskovalcem.

Komaj čakam, da se jutri spet sprehodim po brvi v družbi toliko žensk.

Brez Ashley Graham ni šlo.

Gigi je milijonsko pogodbo z Victoria's Secret sicer podpisala že leta 2015 in za znamko posnela ogromno oglasov, tokratna je bila tudi njena peta revija, a kljub temu ni mogla skrivati navdušenja. »Po današnji vaji lahko rečem, da se na teh revijah vsakič počutim, kot da so se mi uresničile sanje. Komaj čakam, da se jutri spet sprehodim po brvi v družbi toliko žensk, ki jih občudujem, ki sem jih gledala in oboževala kot deklica. To je velika čast,« je na družbenem omrežju zapisala Gigi, ki je manekenske gene podedovala po mami Yolandi Hadid, nekdaj prav tako zelo uspešni manekenki, ki se je v Združene države Amerike preselila iz Nizozemske.