Odbila bo vsakih tisoč let. Jeff Bezos v Teksasu postavlja ogromno uro

Česa se loti nekdo, ki ima skorajda neomejeno denarja in drugih dobrin? Izdelave največje ure na svetu. Tega se je domislil ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, velikanska ura s premerom dobrih 150 metrov pa naj bi na planetu ostala še dolgo po tem, ko nas ne bo več.

Vesolje je že osvojil, zdaj se je lotil novega megalomanskega projekta. FOTO: Mario Anzuoni, Reuters

Od običajnih ur se Bezosova razlikuje tudi po tem, da namesto minut šteje leta, to pa bo, če bo šlo vse po načrtih, počela nadaljnjih 10.000 let. Projekt, ki je stekel pred nekaj dnevi, stane okrog 40 milijonov evrov, a zamisel zanj ni zrasla na Bezosovem zelniku. Že leta 1995 si je uro, katere najhitrejši kazalec bi se premaknil enkrat na leto, drugi vsakih sto let, bila pa bi na vsakih tisoč, zamislil izumitelj in računalničar Danny Hills.

Okoli sebe zbral strokovnjake

»Ne znam si predstavljati prihodnosti, a mi zanjo ni vseeno. Vem, da sem del zgodbe, ki se je začela dolgo pred mojim rojstvom in bo ostajala še dolgo po tem, ko se me nihče več ne bo spominjal. Čutim, da živim v času pomembnih sprememb, in čutim veliko odgovornost, da bi bile te spremembe tudi dobre. Naokoli sejem želode, kljub temu da nikoli ne bom videl hrasta, ki bo zrasel iz njih, a to pomeni zgolj, da imam upanje v prihodnost,« je takrat dejal Hills.

Jeff Bezos je zamisel pograbil z obema rokama in okoli sebe zbral strokovnjake, ki bi jo uspešno realizirali, kar se je pred nedavnim tudi zgodilo. Poiskati prostor za tako ogromen projekt je bilo še najmanjša težava, Bezos je namreč lastnik cele gore na zahodu Teksasa, kamor bodo uro tudi umestili, poganjali pa jo bodo naravni procesi, dviganje in spuščanje Zemljine temperature in podobno, zato ne bo treba skrbeti, da bi se ustavila zaradi praznih baterij, izpada elektrike in podobnega.