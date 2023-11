Na oder stopila prva tekmovalka z oblinami, ženske navdušene (FOTO)

Salvador je doletela čast, da je gostil letošnji izbor za miss Universe, ki je bil v mnogo pogledih revolucionaren. Nekoč je veljalo, da se lahko na tovrstna tekmovanja prijavijo zgolj dekleta s popolno postavo in obrazom, pa seveda s prav tako privlačno osebnostjo ter čutom za sočloveka in dobrodelnost, a časi se spreminjajo.

Portugalska predstavnica Marina Machete je bila deležna groženj.

Čeprav je naslov najlepše v vesolju domov odnesla več kot popolna Sheynnis Palacios iz Nikaragve, pa sta se poleg nje strokovni žiriji prvič v zgodovini izbora, ki je letos potekal že 72., predstavili dve transspolni tekmovalki, na oder pa sta stopili še ženski, ki sta že postali mami, in ena z oblinami. Če so ljudje pozdravili nekoliko bolj zaobljeno predstavnico Nepala, pa sta najlepši na Nizozemskem in Portugalskem dvignili nemalo prahu. Marina Machete in Rikkie Kolle sta se namreč rodili kot moška, a sta že v otroštvu spoznali, da se njuni duši in osebnosti ne skladata s podobo, ki jima je bila dodeljena ob rojstvu. Obe sta pozneje postali aktivistki za pravice istospolnih in transspolnih, za širjenje sporočil o nediskriminatorni ljubezni pa sta izkoristili tudi platformo, ki sta jo dobili z udeležbo na prestižnem lepotnem izboru, kljub temu da sta bili deležni ogromno ne le kritik, temveč tudi groženj, celo s smrtjo.

»Kot transspolni ženski so mi pogosto metali polena pod noge. A na srečo se je ljubezen izkazala za veliko močnejšo kot nevednost. Želim si, da bi se ljudje izobrazili in nas sprejeli, kot sprejemajo sebi enake,« je med drugim dejala 23-letna lepotica Marina Machete, ki je svojo sanjsko postavo in zavidljivo dolge noge unovčila kot stevardesa. Da se sanje lahko uresničijo, je dokazala tudi Jane Dipka Garrett, ki se je v zgodovino izbora za miss Universe zapisala kot prva močnejša tekmovalka, na kar je 22-letnica več kot ponosna.

V zgodovino se je zapisala tudi Nizozemka Rikkie Kolle.

»Sem ženska z oblinami, ki se ne želi podrediti določenim lepotnim standardom, želim pa si postati predstavnica vseh žensk. Še pred par leti sem bila zelo nesamozavestna, sramovala sem se svojega telesa, a sem se ga naučila ljubiti in sprejemati takšnega, kakršno je. To je zame velik uspeh, enako kot stati na tem odru, kar še pred nedavnim ne bi bilo mogoče za nekoga, kot sem jaz,« je dejala predstavnica Nepala, ki je kljub močni podpori žensk z vsega sveta na koncu zasedla 20. mesto.