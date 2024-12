Mnogi ga bodo pogrešali. Poslovil se je legendarni radijski voditelj

Umrl je novinar, radijski voditelj in glasbeni urednik Siniša Švec, so sporočili iz radia Yammat, kjer je Švec delal in ki ga je ustanovil po Radiu 101, kjer je postal prepoznaven s svojim glasom in uredniškim podpisom.

»Žalostno sporočamo - umrl je eden najboljših med nami, Siniša Švec. Eden od pobudnikov in ustanoviteljev Yammat FM, ki je s svojim radijskim ustvarjanjem obarval naš zvok, je soavtor mnogih naših projekti, eden od gonil naše radijske moči,« so sporočili iz radia.

Od njega so se poslovili tudi sodelavci

»Svec je bil naš sodelavec, a tudi dolgoletni prijatelj, s katerim sva si delila misli, vizije in ne nazadnje smisel za humor. Radio te veže na poseben način, je medij, za katerega živiš in ki postane tvoje življenje. Na nas je, da živimo naprej in vsak dan uresničujemo vse tisto, o čemer smo sanjali že v mladosti, in čeprav se je marsikaj spremenilo, se naša strast ni,« je zapisala Ivona Kovačević.