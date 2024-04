Misica umrla po operaciji obraza, stara je bila komaj 24 let

Da so estetski posegi lahko nevarni, najbolje dokazuje primer mlade manekenke iz Venezuele Wilevis Brito.

Bila je tako lepa, da se je leta 2021 potegovala za miss Venezuele na svetu in zasedla drugo mesto, dve leti kasneje pa je bila izbrana za kraljico športa v Venezueli. Kasneje je ob študiju delala kot voditeljica na kabelski televiziji.

Pred časom se je odločila za maksilofacialno kirurgijo, kjer so ji odstranili bulico na ustnici in popravili prasko na čeljusti. Operacija je bila uspešno izvedena, a je kasneje prišlo do zapletov, ki so se žal tragično končali.

Wilevis je umrla v bolnišnici v Caracasu zaradi srčnega zastoja. Mlado manekenko so pokopali v sredo v katedrali svetega Petra.

»Zapomnili si jo bomo po njenem obnašanju do ljudi okoli sebe, po njeni notranji lepoti in ne po osvojenih kronah,« so sporočili iz fundacije Simón La Guaira, za katero je prostovoljno delala, poroča Slobodna Dalmacija.

