Tragična smrt najuspešnejše, a tudi najbolj nesrečne hrvaške misice še danes ni razrešena

Nikica Marinović, prva predstavnica Socialistične federativne republike Jugoslavije, dobitnica naslova mis sveta v Londonu, bo za vedno ostala v spominu kot najuspešnejša Hrvatica na izboru za mis sveta, a njena zgodba je tragična, piše story.hr

Čeprav je bilo prijav na izbor za miss Jugoslavije sprva malo, se odgovorni urednica revije Bazar ni vdala. V iskanju anonimnih lepotic je našla Nikico, tiho, a izjemno šarmantno dijakinjo dubrovniške ekonomske šole. Kljub Nikičini sramežljivosti so jo prepričali, da je stopila na oder, čeprav sta bila njena konservativna starša proti. Šlo je za boj z lastnimi strahovi, pa tudi s pričakovanji, ki jih je Nikica pogumno premagala in nosila naziv ene najlepših, piše story.hr.

Nikici se je po uspešnem tekmovanju in prejetem laskavem nazivu odprl novi svet in se je preselila v Beograd. Ponudbe so deževale. Med drugim je zavrnila ponudbo slavnega Roberta Rossellinija in izbrala ljubezen. Zaljubila se je v beograjskega pisatelja in režiserja Vuka Vuča, s katerim sta sina Đorđa. Njun zakon je bil poln izzivov in je trajal manj kot pet let.

Pozneje se je poročila s priznanim režiserjem Zdravko Šotro, s katerim sta se razveselila sina Marka. No, tudi ta zveza ni dolgo trajala. Nikica je po pisanju story.hr uteho našla v delu in odprla butik v strogem središču Beograda. Kljub uspehom pa je njen notranji svet postajal vse bolj temačen. Borila se je z depresijo in s finančnimi težavami, vse bolj pa se je umikala v samoto za štiri stene svojega stanovanja. Umrla je leta 2008, stara 61 let.