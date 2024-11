Milijon za podporo Kamali Harris: tako odgovarja Oprah Winfrey

Medij blizu republikanski stranki in Donaldu Trumpu je Oprah Winfrey obtožil, da se je iz sredstev za predvolilno kampanjo Kamale Harris v zameno za izkazano podporo na njen račun steklo milijon dolarjev.

Oprah je sicer zagreta demokratka in je že večkrat podprla kandidate te politične opcije, Kamala seveda ni bila izjema.

Časopis Washington Examiner je že po volitvah objavil vest, da je podjetje Oprah Harpo Producions za podporo Kamali na račun prejelo milijon dolarjev.

In sicer za vodenje enega od predvolilnih zborovanj.

Oprah je te navedbe zanikala in na novinarsko vprašanje portala TMZ, ali držijo, odgovorila:

»Ni res. Za takšne stvari nikoli nisem plačana.«

Več je pojasnila na družbenih omrežjih:

»Moj čas in energija sta bila moj vložek v kampanjo,« je dejala in dodala, da je njena produkcijska hiša na shodu pomagala pri zagotovitvi potrebnih pripomočkov, kot so scenska oprema, kamere, luči in ekipa.

Poudarila je, da so bile te usluge podjetju plačane, sama pa za to ni dobila prav ničesar, navedbe so torej neresnične.