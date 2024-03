Milijarder se bliža stotici, dekleta pa »menja kot gate«: uničuje ga ljubosumje

Leto dni po tem, ko je preklical svojo zaroko z nekdanjo policijsko kaplanko Ann Lesley Smith, je 92-letni milijarder Rupert Murdoch znova zaročen – tokrat je njegova izbranka 67-letna Rusinja Elena Žukova, sicer upokojena molekularna biologinja. Elena je bila pred tem poročena z ruskim naftnim mogotcem in finančnikom Aleksandrom Žukovom. Njuna hči Daša Žukova je bila poročena z Romanom Abramovičem, s katerim ima dva otroka.

Iz razmerja v razmerje

Leta 1956 se je Murdoch poročil s Patricio Booker, stevardeso iz Melbourna. V zakonu se jima je rodila hči Prudence. Zakon je leta 1967 propadel. Še istega leta se je Murdoch zaljubil v Anno Torv, novinarko iz Škotske. Z njo je imel tri otroke. Ločila sta se junija 1999, njegova druga žena je po ločitvi prejela 1,2 milijarde dolarjev premoženja.

17 dni po ločitvi od druge žene, se je takrat 68-letni Murdoch poročil z Wendi Deng. Takrat je bila stara 30 let in je bila novopečena podpredsednica njegove televizijske postaje. Rodila mu je dva otroka.

Njun zakon so načele govorice o aferi s kitajsko obveščevalno uslužbenko (ki so se pozneje izkazale za neutemeljene), olje na ogenj pa so prilile Murdochova sumničenja, da ima Wendi afero z nekdanjim britanskim premierjem Tonyjem Blairom, s katerim je prekinil svoje dolgoletno prijateljstvo. Leta 2013 je vložil zahtevo za ločitev.

11. januarja 2016 je Murdoch naznanil zaroko s četrt stoletja mlajšo manekenko Jerry Hall. Poročila sta se marca istega leta v Londonu. Junija 2022 so v javnost pricurljale prve govorice, da naj bi se Murdoch in Hallova ločila, navajajoč nepremostljive razlike, uradno sta se razšla avgusta 2022.

A Murdoch ni dolgo žaloval, v 2023 se je zaročil z Ann Lesley Smith in pokazal, da kljub visoki starosti živi na polno. Vendar je Murdoch razmerje kmalu zatem prekinil. Do razhoda naj bi prišlo, ker Rupert ni podpiral verskih nazorov svoje zaročenke, hkrati pa je sumil, da je zaljubljena v komentatorja Fox News Tuckerja Carlsona, ki je bil zaradi domnevnih govoric kmalu odpuščen.