Michael Douglas praznuje 80. rojstni dan

Ameriški filmski igralec Michael Douglas, ki velja za enega večjih filmskih zvezdnikov, danes praznuje 80 let.

Poleg izjemnih kariernih dosežkov s filmi, kot so Kitajski sindrom, Prvinski nagon, Ameriški predsednik in Prosti pad, Douglas ostaja neomajen aktivist in filantrop, ki se zavzema za mir in blaginjo, demokracijo in podporo umetnosti, poroča STA.

V skoraj 60. letni igralski karieri je bil nagrajen z dvema oskarjema in štirimi zlatimi globusi, lani je v Cannesu prejel častno zlato palmo in se je že davno zapisal v filmsko zgodovino.

Otrok slavnega očeta

Obstajata dve vrsti otrok slavnih staršev: tisti, ki za vedno ostajajo v senci uspešnih prednikov in tisti, ki jih z delom in talentom uspejo celo prehiteti.

Michael Issurovich Demsky, bolj znan pod imenom Michael Douglas, brez dvoma sodi med slednje.

Medtem ko se je njegov dedek, pribežnik iz tedaj še ruskega imperija, stežka preživljal na ulicah New Yorka, je njegov oče, Kirk Douglas, že našel trajno mesto med zvezami Hollywooda in velja za enega največjih imen zlate dobe te filmske Meke.

Kljub njegovemu legendarnemu statusu ga je Michaelu uspelo preseči.

Nič ni nemogočega

Če bi morali njegovo kariero opisati z enim stavkom, bi ta bil: nič ni nemogočega. Naj bo za akcijske filme, drame, komedije, trilerje, ni je zvrsti, v kateri se v 60. letih ne bi pojavil in ni vloge, ki je ne bi briljantno odigral.

Preboj med zvezde je doživel s TV serijo Ulice San Francisca v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Leta 1976 je prejel prvega oskarja kot producent filma Let nad kukavičjim gnezdom, ki je zmagal v kategoriji za najboljši film.

Leta 1988 je bil z njim nagrajen za vlogo Gordona Gekka v filmu Wall Street.