Veličastno slovo Merklove: poslušajte, katero pesem si je zaželela (VIDEO in FOTO)

Dolgoletni nemški kanclerki Angeli Merkel so v Berlinu pripravili slovo z vojaškimi častmi. Postrojene čete nemških oboroženih sil so ji salutirale, prižgali so ji bakle, zaigral ji je vojaški orkester, pokal in žarel je ognjemet. Ob tem so se precej hladni političarki, ki se bo naslednji teden politično upokojila, orosile oči. V svojem govoru je izrazila hvaležnost ob tem, da je lahko opravljala tako pomembno službo, in to tako dolgo. Od položaja namreč odhaja po kar 16 letih.

Kanclerka si je lahko sama izbrala tri pesmi, ki jih je zaigral vojaški orkester, to so bile krščanska himna iz 18. stoletja, priljubljeno pesem izvajalke Hildegard Knef Für mich, soll's rote Rosen regnen in pesem vzhodnonemške izvajalke Nine Hagen Du hast den Farbfilm vergessen. Izbira zadnje pesmi je presenetila številne Nemce, med njimi tudi izvajalko. »Najprej sem mislila, da so te informacije napačne. Besedilo za to pesem je namreč napisal Kurt Demmler, ki je bil obsojen zaradi spolnega zlorabljanja otrok in se je leta 2009 obesil v zaporu.«