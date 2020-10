Melanio bi friziral, Trumpa ne

Osebni Arhiv Z Evo Longoria FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Po uspehu se je vrnil domov

Osebni Arhiv Rihanno je urejal za slavnostno podelitev Billboardovih nagrad.

Frizura z njegovim imenom

Osebni Arhiv Friziral je tudi pevskega zvezdnika Jasona Derulo.

Ne primerja se z drugimi

Zavedam se, da sem pri svojih 28 letih dosegel stvari, o katerih nisem mogel niti sanjati.

Niso slovenski športniki edini, ki si uspešno tlakujejo pot tudi zunaj domačih meja. Po zvezdah je namreč uspelo seči Štajercus pravim imenom, celo dobesedno, saj je frizerski mojster, ki je pričeske urejal že vrsti svetovno znanih zvezd, kot soin»Ideja za moje umetniško ime Loui Ferry je nastala v glasbenem studiu, ko sem imel 16 let. Moj prijatelj, glasbenik, je že takrat verjel, da bom dosegel uspeh na svetovni sceni in da moje ime Vili Koderman ni primerno za svetovno znamko. Tako je nastala blagovna znamka Loui Ferry.«Kljub velikemu metu, ki mu je uspel v tujini, se je vrnil domov. »V tujini je lepo, a vedno sem se imel namen vrniti. Z odprtjem salona v Ljubljani sem si izpolnil željo, ki jo imam že od malega – imeti svoj salon. Zdaj so pred mano že nove želje in cilji. A moj salon v Ljubljani ostaja odprt.« Čeprav si kakšnega pod svojim imenom želi odpreti tudi v tujini.V Londonu, New Yorku in Los Angelesu je preživel sedem let. »Pri 18 sem odšel za svojimi sanjami v London, saj nisem imel predstave, kaj početi v Sloveniji. Zdaj vem in sem zelo hvaležen za izkušnjo dela v tujini, ker sem zato lahko še boljši doma.« O vsem, kar mu je uspelo v tujini, ni nikoli niti sanjal. »To, kar vidi javnost, je le vrh ledene gore. Za fotografijami, na katerih sem z Oprah Winfrey ali Rihanno, se skrivajo dolga leta dela, odrekanja, jasnih prioritet in ciljev ter močne želje po uspehu. Verjamem vase in v to, da se lahko vsake sanje uresničijo, če si za to pripravljen trdo delati.«Delo s slavnimi ljudmi, ki jih poznajo na vseh koncih sveta, je zanimivo. Seveda so zahtevni glede videza, nujni pa sta razumevanje in sodelovanje med stranko in frizerjem. »Oba si morava želeti najboljši rezultat. Stranka bo zadovoljna, jaz pa ponosen na svojo stvaritev.« Najmanj ali najbolj zahtevnih strank ne izpostavlja, preprosto, ker je vsaka frizura nov izziv. »V vsako pričesko, ki jo ustvarjam, vložim vso svojo kreativno energijo. Stranka od mene pričakuje izjemno storitev, zato se za vsako maksimalno potrudim.« Delanje pričesk znanim je pravi ustvarjalni proces, razlikuje pa se glede na priložnost. Loui jih je urejal za premiere, snemanja, fotografiranja, gala dogodke.Oprah Winfrey je friziral za naslovnico revije TV Guide, Rihanno za slavnostno podelitev Billboardovih nagrad, Sharon Stone na večerji pri njej doma ob praznovanju zahvalnega dne,za fotografiranje njene kolekcije oblačil. »Običajno znane osebe friziram na njihovem domu ali v zakulisju samega dogodka.«S slavnimi je ostal v stiku. Komaj čaka, da se sprosti letalski promet, da bo znova kakšno sodelovanje. Ima tudi skrite želje, koga frizirati. »Med svetovnimi zvezdami si želim narediti pričesko, idejo zanjo imam že dolgo. Med slovenskimi zvezdnicami bi si želel ustvariti pričesko.« V ta nabor pa nikakor ne spada ameriški predsednik. »Pričeskaje prikaz tistega, česar se na glavi ne nosi. Glede na njegova dejanja in besede si ga ne želim frizirati. Bi se pa z veseljem lotil urejanja pričeske njegove žene. Morda se oglasi pri meni, ko bo na obisku v svoji domovini,« pove mladenič, ki ima tudi pričesko, imenovano po sebi. Gre za stil, imenovan girl flower.Prvo je naredilin je posebne oblike. »Rože rastejo iz njenih las, kite predstavljajo korenine, obleka pa je narejena iz listov in lepo zaokroži celotno zgodbo.« Sicer pa frizira tudi samega sebe, kar mu je še posebno v izziv. »Striči samega sebe tako, da se gledaš v dveh ogledalih, kjer je vse obratno, je res zabavno.«Tudi v frizerstvu je konkurenca, ki jo je treba poznati in iti v korak s časom. »Rad spremljam sceno in uživam v privilegiju, da sem lahko eden izmed ustvarjalcev trendov pričesk na svetovni ravni. Letos je sicer posebno leto, saj je večina modnih dogodkov prestavljenih, a še vedno velja, da je moda tisto, kar sam čutiš in znaš nositi. Časi specifičnih trendov v frizerski industriji so mimo, trenutne smernice so naravni toni, kakovostno striženje in čim boljša pričeska s čim manj dela doma. Konkurenca na sami modni sceni pa je to leto še večja kot običajno, kajti velika frizerska imena, ki so trdo delala za svoj uspeh, so ali še bodo zaprla vrata svojih salonov.«A z drugimi se vendar ne primerja rad. »Verjamem, da vsak frizer opravlja svoje delo z veseljem in za stranko naredi najboljše, kar zna in zmore.«