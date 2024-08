Melania Trump s posebnim poklonom domu

Melania Trump je na družbenem omrežju instagram objavo posvetila mestu, ki v njenem srcu zaseda poseben kotiček in kjer se, kot je zapisala, lahko uresničijo vse sanje.

»New York me je očaral takoj, ko sem ga pred 28 leti prvič videla. To živahno mesto ni samo moj dom, je pisano platno, kjer zaživijo sanje.«

»Newyorški ikonični nebotičniki in živahna kultura me navdihujejo iz dneva v dan,« je zapisala ob fotografijo mesta na obletnico, ko je pred 28 leti prišla v Veliko jabolko, in nekaj dni potem, ko je njen mož Donald Trump namignil, da je njun sin Barron izbral kolidž, ki ga bo začel obiskovati jeseni:

»Kmalu bomo objavili. Pripravljen je na določeno šolo in to je zelo dobro.«

Melania je, čeprav obožuje New York, veliko časa preživela tudi na Floridi v Mar-a-Lagu, in sicer med Trumpovim predsednikovanjem Združenim državam Amerike v Washingtonu.

Njena naklonjenost mestu, ki nikoli ne spi, je v nasprotju z Donaldovim pogledom. Ta je New York in druga mesta z demokratsko večino večkrat označil za legla kriminala.

Oktobra lani je denimo zavajal s trditvijo, da je število umorov v New Yorku zadnja leta doseglo izjemne rekorde. Med zadnjim sodnim procesom pa je verbalno napadal okrožnega tožilca z Manhattna Alvina Bragga in mu očital, da je dopustil, da se je kriminal razpasel po vsem mestu.

Melanijina objava je po spletu zakrožila ob aktualnih ugibanjih, kje bo Barron Trump jeseni nadaljeval šolanje.

Časopis New York Post navaja, da je znano le, da bo to kolidž v New Yorku.

Ni torej izbral univerze Pensilvanija ali Georgetown, ki sta močno povezani z dinastijo Trump.

Predsedniški kandidat in njegovi drugi otroci Donald mlajši, Ivanka, Eric in Tiffany so vsi diplomirali na prestižnih univerzah v Pensilvaniji ali Washingtonu.