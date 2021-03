Meghan se je pritožila zaradi komentarjev novinarja, ta izgubil službo (VIDEO)

V Veliki Britaniji si javnost še ni opomogla od osebnih razkritij o življenju na britanskem dvoru, ki sta jih v intervjuju zdelila v ZDA preseljena princin njegova žena. Na Otoku so večinoma precej nastrojeni proti vojvodinji Susseški, zlasti rumeni mediji ji očitajo, da bo povsem uničila kraljevo družino.Zelo enostranski so bili tudi komentarji znanega televizijskega novinarja in voditeljav oddaji Good Morning Britain. Dejal je namreč, da se mu zdijo Meghanine besede o mislih na samomor pretirane in da ji enostavno »ne verjame niti besede«.Meghan se je zaradi njegovih besed pritožila britanski televizijski hiši ITV, ki pa je pozneje sporočila, da Morgan ni več del oddaje. Odločitev naj bi sprejel sam, potem ko je tudi odvihral iz studia, je pa zaradi izrečenih izjav televizija menda prejela več kot 40.000 pritožb.Njegove besede so sicer sprožile buren odziv v Veliki Britaniji, ostro so se odzvale nekatere institucije in organizacije s področja duševnega zdravja. Tudi Meghan, tako poroča CNN, naj bi v pritožbi zapisala prav skrb, kako bodo njegove besede vplivale na ljudi, ki imajo podobne duševne težave. S svojimi komentarji je namreč Morgan postavil resnost teh težav pod vprašaj.»Le povedal sem svoje iskreno mnenje o Meghan Markle. Še vedno je v veljavi svoboda govora,« je dejal Morgan, ki ima po drugi strani tudi ogromno podpornikov, ki so že začeli podpisovati peticijo, naj se vrne na televizijo. Podpornikov naj bi imel že več kot 75.000.