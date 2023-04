Meghan bo ostala doma, princ Harry očeta ne bo pustil na cedilu

Manj kot en mesec pred kronanjem kralja Karla III. se je princ Harry le odločil, da očeta ne bo pustil na cedilu, in potrdil udeležbo na dogodku, so sporočili iz Buckinghamske palače. Toda z njim v Veliko Britanijo ne bodo pripotovali žena Meghan in otroka Archie in Lilibet. Archie bo namreč ravno na dan, ko bo njegov dedek postal kralj, praznoval četrti rojstni dan in že dlje se je govorilo, da Meghan zanj pripravlja veliko zabavo. No, mnogi so prepričani, da bo doma ostala zaradi nesoglasij in vedno manjše priljubljenosti med Britanci.

Ko je junija lani pripotovala na Otok, da bi se udeležila platinastega jubileja kraljice Elizabete II., je namreč doživela hladen tuš, saj so ju s Harryjem ob prihodu pred katedralo sv. Pavla, kjer je potekala zahvalna maša, zbrani izžvižgali. In enako bi se lahko po mnenju strokovnjakinje za odnose z javnostjo zgodilo zdaj.

Karel III. je že večkrat dejal, da si na slovesnosti želi mlajšega sina ob sebi. FOTO: Yui Mok/Reuters

»Meghan in Harry sta se znašla v položaju, ko ne moreta zmagati. Če prideta na kronanje skupaj, bosta najverjetneje spet izžvižgana, grozi jima tudi, da ju bodo kraljevi sprejeli izjemno hladno. Že ob pogrebu kraljice Elizabete II. nista bila povabljena na vse dogodke za vidne člane družine, v katedrali so ju posedli vstran. In to še preden je izšla prinčeva biografija. A po drugi strani si ne moreta privoščiti, da bi zamudila tako pomemben dogodek. Američani ju tolerirajo zaradi njunih vezi s kraljevimi, brez njih sta povsem nepomembna, zato jih ne smeta povsem pretrgati, če želita, da se o njiju na drugi strani Atlantika govori in piše,« pravi Hilary Fordwich.